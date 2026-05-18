El director deportivo del Lyon, Matthieu Louis-Jean, confirmó que Endrick volverá al Real Madrid este verano tras cinco meses en Francia. El delantero de 19 años llegó en enero con un contrato corto y sin opción de compra; su gran rendimiento no basta, pues la situación financiera y contractual impide su continuidad.

Tras la derrota 4-0 ante Lens, Louis-Jean admitió: «Nos gustaría quedarnos con él, pero por ahora es muy improbable. Uno quiere ampliar su contrato, pero eso es otra cuestión. Ha sido una cesión muy positiva para Endrick; lo ha pasado muy bien aquí. Nos ha sorprendido, ha sido increíble la forma en que se ha adaptado. Ya habla francés, lo cual es increíble. Es un buen chico».