¡Se acabaron los empates! La segunda división australiana adopta tandas de penaltis al estilo de la Leagues Cup para decidir puntos extra

El Australian Championship, que actúa como la segunda división del sistema de ligas de fútbol del país, ha confirmado oficialmente la introducción de un «modelo de punto extra por tanda de penaltis» para la próxima campaña. Según esta nueva normativa, cualquier partido que termine en empate al final del tiempo reglamentario pasará directamente a una tanda de penaltis.

Con el nuevo mecanismo, se concederá un punto extra al equipo que gane la tanda de penaltis, asegurándose dos puntos en total del partido, mientras que el conjunto derrotado se marchará con un solo punto. Los responsables de la liga se han mostrado muy claros sobre la motivación detrás de este cambio experimental, subrayando que está diseñado para generar «una emoción genuina, mantener a los aficionados enganchados hasta el último lanzamiento y dar a los jugadores una experiencia poco habitual de partido bajo presión».