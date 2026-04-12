«¡Se acabará!»: Pep Guardiola advierte a los jugadores del Manchester City antes de enfrentar a Chelsea y Arsenal

A falta de ocho partidos, el margen de error se ha esfumado. El City suele encadenar rachas de victorias al final y, para revalidar el título, Guardiola exige ganar todos los encuentros hasta mayo.

«Hablando del Arsenal, si no ganáis en Stamford Bridge —que no es un campo fácil— quizá ni tengamos que dar la rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal porque ya habrá terminado todo», declaró Guardiola. «Todo el mundo lo sabe. Todos lo saben. Inglaterra lo sabe. ¿Cuántos partidos quedan? Hay que ganarlos todos. Ni un empate. Olvídalo».