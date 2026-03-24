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¿Se acabará la espera de treinta años por un título? El Aston Villa, favorito para lograr un doblete memorable, mientras un exdefensa explica cómo evitar la marcha de Unai Emery
Emery ha ganado cuatro veces la Europa League
El Villa consiguió su último título de prestigio en 1996, cuando se alzó con la Copa de la Liga. Tres décadas después, el objetivo es poner fin a esa racha de sequía con una victoria brillante. Se han logrado avances positivos hasta los cuartos de final de la Europa League.
Tras haberse abierto paso hasta situarse entre los cinco primeros en las últimas temporadas, el plan era evitar las competiciones de segunda fila en Europa. Sin embargo, la temporada pasada cayeron al sexto puesto en la clasificación de la Premier League y ahora tienen que conformarse con ello.
Emery es el candidato ideal para guiar al Villa por el camino continental en el que se encuentra, ya que ha ganado cuatro veces esta competición. También llevó al Arsenal a la final de la Europa League durante una etapa de 18 meses, en gran parte olvidable, como entrenador de los Gunners.
Los Villans son considerados favoritos para alzarse con ese título en la temporada 2025-26 —en medio de la competencia de equipos como el Oporto, el Nottingham Forest y el Real Betis— y una fiel afición está deseando volver a saborear la sensación de la victoria.
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¿Podrá el Aston Villa poner fin a su sequía de títulos con la conquista de la Europa League?
El exjugador estrella del Villa, Dunne, cree que la Champions League volverá a los West Midlands la próxima temporada. En declaraciones exclusivas a GOAL a través de BetVictor Online Casino, el irlandés respondió, cuando se le preguntó si la clasificación se conseguiría a través de la Premier League, la Europa League o ambas: «Es muy posible que ambas». Creo que tuvieron un bajón de forma en la liga y empezaba a parecer que se estaban desmoronando un poco, pero el resultado de entre semana [una victoria por 2-0 sobre el Lille] y luego el resultado contra el West Ham cambian el ambiente en el club; esa es la confianza, y creo que el hecho de que tanto el Liverpool como el Chelsea estén fallando en este momento —parece que no consiguen encadenar ningún tipo de actuaciones o resultados— da un empujón al Villa.
«Cuando tengan a su once ideal —[Youri] Tielemans ha vuelto—, una vez que recuperen a su once ideal, son más que capaces de terminar entre los cuatro o cinco primeros. Creo que son lo suficientemente fuertes y no creo que tengan que esforzarse en exceso en la Europa League rotando jugadores y cambiando demasiado el equipo. Creo que mantendrán un once o catorce jugadores bastante equilibrados de aquí al final de la temporada y eso debería ser suficiente.
«Creo que ganarán la Europa League y espero que queden como mínimo quintos en la Premier League, así que la Champions League es fundamental porque necesitan mantener a Emery y creo que eso es lo que él quiere».
¿Cuánto tiempo seguirá Emery al frente del Villa Park?
Emery tiene contrato con el Villa hasta 2029. Ya ha trabajado en equipos como el Sevilla, el Arsenal, el Villarreal y el París Saint-Germain, pero se rumorea que en algún momento podría ponerse al frente de otro equipo de peso.
El Villa espera estar a la altura de las ambiciones del técnico de 54 años, y el exdirector deportivo del club, Monchi, declaró recientemente a Mundo Maldini: «Ya ha estado en el PSG y en el Arsenal. No estoy seguro, pero si me dices que va a ser el Madrid, el Barcelona o el United, no lo sé.
«Sé que está contento en Birmingham y que está contento en el Aston Villa. Está capacitado para entrenar a jugadores de primer nivel y ya lo ha hecho. Puede hacerlo. Tiene la capacidad de sacar lo mejor de cada jugador. He sido testigo de primera mano de lo metódico y trabajador que es a la hora de prepararse. Da sus frutos en el 95 % de los casos.
«Este año ha sido complicado, porque hemos tenido que pasar por un mercado difícil. La carga financiera ha sido una carga importante. En el último mes han echado en falta a Tielemans, [Boubacar] Kamara y [John] McGinn, todos ellos jugadores clave. Juegan una media de 45 o 50 partidos.
«El objetivo prioritario debe ser clasificarse para la Liga de Campeones. Han tenido una temporada magnífica, además de la emoción de la Europa League. La plantilla se ha creído el mensaje. Si hablas con [Ollie] Watkins, [Ezri] Konsa, McGinn o [Matty] Cash, están viviendo una época dorada».
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Calendario del Aston Villa 2025-26: partidos de Europa y de la Premier League
El Villa se prepara para enfrentarse al Bolonia, equipo de la Serie A, en los cuartos de final de la Europa League; su próximo compromiso será un desplazamiento a Italia, una vez finalizado el próximo parón internacional.
A continuación, les esperan siete partidos de la Premier League —empezando por el desplazamiento a Forest el 12 de abril— y estarán ansiosos por mantener la ventaja de seis puntos sobre el Chelsea, sexto clasificado, y el grupo que lucha por la Champions League.