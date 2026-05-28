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¿Se acaba la aventura de Jadon Sancho en la Premier League? Un exdefensa del Aston Villa analiza los fracasos en las cesiones del extremo de 73 millones de libras y predice su próximo traspaso
Las estadísticas de Sancho: unas cesiones complicadas en el Chelsea y el Villa
Sancho dejó el Manchester City para fichar por el Borussia Dortmund en 2017 y allí despegó: marcó 50 goles en 137 partidos.
Debutó con Inglaterra en 2018, pero solo ha sumado 23 partidos debido a sus altibajos en los clubes. Nunca fue considerado por Thomas Tuchel para el Mundial 2026.
Su cesión al Villa no reavivó su juego. Tras ganar la Conference League con el Chelsea en 2025, sumó la Europa League, pero marcó solo un gol y dio tres asistencias en 39 partidos con los Villans.
Las titularidades escasearon en la 2025-26, pues Unai Emery optó por otras opciones en las bandas. Aún se desconoce si se concretará un traspaso definitivo.
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¿Se ha despedido la Premier League de Sancho?
El United pagó 73 millones de libras (98 millones de dólares) por Sancho, quien solo ha marcado 12 goles y ya no sería tenido en cuenta. ¿Se irá de la Premier por mucho tiempo?
Al preguntarle, el exdefensa del Villa —en declaraciones exclusivas a Uudet Kasinot— respondió a GOAL: «Quizá. Es una situación difícil para él porque me gusta mucho como jugador.
En el Dortmund fue excepcional: gran técnica, uno contra uno y creación de ocasiones. Aquí no hemos visto eso.
Quizá su fichaje por el United no salió bien y perdió confianza. Esta temporada en el Villa he visto destellos de su talento, pero su precio y sueldo pueden echar para atrás a muchos equipos.
Quizá necesite otra cesión a un club europeo; veremos qué pasa. Es una pena que no haya alcanzado ese nivel».
Planes de fichajes: ¿Está el Villa pensando en una compra definitiva?
Emery no ha dado muchos detalles sobre sus planes para Sancho. Todas las partes deben tomar decisiones importantes antes de que se abra el próximo mercado de fichajes, y todos quieren saber en qué situación se encuentran.
El técnico español del Villa, al ser preguntado sobre el futuro de Sancho, ha declarado: «Analizaremos cada situación y tomaremos decisiones con ambición para mejorar la próxima temporada».
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El Manchester United ejercerá la opción de renovación del contrato y exigirá una indemnización.
El contrato de Sancho en Old Trafford expira en semanas, pero el United ejercerá una prórroga de 12 meses para poder venderlo con indemnización.
Aún no se sabe si el Villa ha visto suficiente de Sancho para incluirlo en sus planes de la temporada 2026-27, que incluyen el regreso a la Liga de Campeones. También se ha mencionado un posible regreso al Dortmund, y varios equipos europeos siguen su situación.