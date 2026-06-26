¡Se abre el telón para dos acalorados debates en la selección alemana! El plan de Julian Nagelsmann contra Ecuador ha fracasado estrepitosamente

«Tenía la sensación de que ellos lo deseaban más que nosotros», afirmó Deniz Undav, que volvió a salir como suplente sin aportar nada. Joshua Kimmich se mostró «rotundamente» de acuerdo. «Eso es lo que más me molesta», añadió el capitán, refiriéndose a la falta de emotividad y determinación del equipo de la DFB. «Eso no nos puede pasar, independientemente de la situación».

Como se sabe, Alemania llegaba sin presión al último partido de grupo tras asegurar el primer puesto con sus victorias sobre Curazao y Costa de Marfil. Nagelsmann podía optar por afianzar el once o rotar, y los elegidos saltaron al campo sin carga. Aun así, varios problemas se agravaron o resurgieron.

Más allá de las dos bajas obligadas de Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown, el técnico renunció a rotar. Su once ideal debía mantener el ritmo y alimentar la euforia nacional. Ese plan fracasó: Alemania firmó su peor partido y ahora preocupa una posible eliminación en dieciseisavos, sea cual sea su rival.