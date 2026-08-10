La salida del alemán Matthias Jaissle del Al-Ahli saudí hace unos pocos días no fue un simple cambio técnico pasajero, sino que llegó en un momento que abre la puerta a numerosos interrogantes sobre lo que ocurrió dentro del "Raqi" durante el periodo de fichajes veraniego.

El club se movió con fuerza para reforzar su plantilla, y logró en gran medida solucionar las posiciones que representaban una fuente de preocupación antes del inicio de la temporada, pero el entrenador que se suponía debía liderar este proyecto decidió marcharse en el momento en que la mayoría de las piezas requeridas estaban disponibles para él.

La paradoja es que el Al-Ahli no entró al mercado de fichajes de forma aleatoria, sino que se movió en una dirección clara para solucionar los puntos débiles que aparecieron durante la temporada pasada, y Jaissle fue una parte fundamental en la definición de las prioridades técnicas.

Y con el cierre del mercado, la pregunta más importante pasó a ser: si la mayoría de las necesidades del entrenador se habían cumplido, ¿por qué llegó el final con tanta rapidez?