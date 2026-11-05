Scott Parker, especialista en ascensos desde la Championship, es «una elección sensata» para el West Ham, pero ¿recibirá el respaldo necesario para triunfar en la Premier League?
El West Ham recurrió a Parker tras destituir a Nuno
El exentrenador del Wolverhampton, el Tottenham y el Nottingham Forest no logró alejar al West Ham del peligro de descenso la temporada pasada, pero en un principio recibió la confianza del club para lograr el regreso inmediato a la máxima categoría.
Tras solo 13 partidos de la temporada 2026-27, con 22 puntos en su casillero y dos derrotas consecutivas, Nuno fue destituido. Se barajaron varios posibles sustitutos del portugués, entre ellos el exentrenador del Newcastle Eddie Howe, antes de que se anunciara el regreso de Parker a un club que conoce bien con un contrato de dos años y medio.
El internacional con Inglaterra en 18 ocasiones pasó cuatro años como jugador del West Ham y disputó 129 partidos. Dejó Upton Park tras el descenso de la Premier League en 2011. Su trayectoria como entrenador en la segunda categoría es impresionante.
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Parker logró el ascenso con Fulham, Bournemouth y Burnley
Parker ha logrado ascensos con el Fulham, el Bournemouth y el Burnley. Teniendo en cuenta esa trayectoria y sus vínculos profesionales con el club, ¿es la elección lógica para el West Ham en este momento? Cuando le plantearon esa pregunta a Jarvis, el exextremo del West Ham, que hablaba en colaboración con la iniciativa Midnite Express, que ofrece a los aficionados experiencias de viaje únicas en días de partido, declaró a GOAL: «Todo el mundo hablaba de Eddie Howe y demás, pero creo que, siendo realistas, este es un nombramiento muy sensato. Su trayectoria en la Championship es excelente. Conoce el club. Tiene un vínculo con él, lo que supongo que ayuda.
«Lo más importante que diría de Scott Parker es que me parece un comunicador extraordinario. Creo que eso será de muchísima ayuda para el equipo. No sé cómo se comunicaba Nuno porque yo no estaba en la plantilla, pero creo que se ve que los equipos de Scott Parker están muy bien trabajados. Saben exactamente lo que tienen que hacer.
«Creo que eso era lo que todo el mundo esperaba de Nuno y que no llegaron a verlo del todo. Nuno estuvo allí mucho tiempo, creo que bastante más del que la gente esperaba. Quizá la afición esperaba algo más de consistencia en la estructura.
«En cambio, Scott Parker llegará y los jugadores le respetarán. Sabrán lo que ha hecho en su carrera como futbolista y como entrenador. Además, tiene una gran trayectoria. Creo que sabe trasladar sus ideas al terreno de juego. Sabe comunicarse con cada jugador y con el equipo en su conjunto, y hacerles llegar su mensaje. Creo que se desenvuelve muy bien ante la prensa. Se expresa muy bien. Entiende la posición en la que se encuentra un entrenador en cualquier puesto. Creo que encaja muy bien.
«Por mucho que todo el mundo diga que fue precipitado, duro y rápido, ahora que han tomado la decisión y él se ha marchado, lo miras y piensas que, con el parón de selecciones, podría ser el comienzo perfecto para un entrenador».
¿Se ganará Parker otra oportunidad en la Premier League?
Parker podría ser una elección pensada para esta situación, ya que conoce bien cómo lograr que los equipos asciendan desde la Championship. ¿Puede convertirse en una solución a largo plazo? Su trayectoria como entrenador en la Premier League podría ser mejor, aunque quizá no refleje del todo su capacidad como técnico en la máxima categoría.
Jarvis añadió sobre la situación en su conjunto: «No veo argumentos para decir que él vaya a ser quien consiga que el West Ham ascienda y después lo lleve a los seis primeros puestos. No ha podido hacerlo con los clubes a los que ha ascendido.
»Al mismo tiempo, ¿ha contado con el respaldo necesario? ¿Ha tenido los jugadores? La diferencia era enorme cuando logró ascender a sus equipos. El salto de la Championship a la Premier League es enorme. Y se vio con los tres equipos que ascendieron: los tres descendieron. Así que la diferencia ha sido enorme.
»En los últimos dos años, hemos visto que los equipos ascendidos han tenido que gastar un mínimo de 150 millones incluso para acercarse. Así que, en realidad, eso no depende de él. Depende de la ambición de los clubes y de lo que puedan hacer económicamente.
»Yo lo vería como una solución a corto plazo. Es la persona perfecta para llegar ahora al West Ham y dar un impulso al equipo, aunque tampoco es que atraviese una mala racha. Ha perdido dos partidos. No es lo ideal. Pero, al mismo tiempo, sigue ahí, en la pelea. Con otra victoria volverá a subir. La situación podría cambiar muy rápido.
»También creo que, según cómo quede el equipo y lo que ocurra esta temporada, si él lo hace bien y consigue el ascenso, el club tendrá que plantearse respaldarlo. Y ahí están los tres clubes que ascendieron la temporada pasada: todos han gastado una auténtica fortuna, y mira dónde están ahora».
- Midnite
Calendario del West Ham 2026-27: Parker arranca con un partidazo de seis goles
Parker se estrenó al frente del equipo con la ayuda de Steve Potts, Gerard Prenderville y Billy Lepine, además de su excompañero de equipo y actual director deportivo Mark Noble, cuando el West Ham se enfrentó al Cardiff el miércoles. En un emocionante partido disputado en el sur de Gales, los visitantes remontaron una desventaja de tres goles para firmar un espectacular empate 3-3.
El West Ham visitará al Blackburn el sábado antes del próximo parón de selecciones. Su nuevo entrenador se estrenará en el banquillo del London Stadium el 21 de noviembre, cuando reciba al Preston, que atraviesa dificultades.
Midnite, patrocinador principal del Wolverhampton Wanderers para la temporada 2026/27, ofrece un viaje de lujo en autocar a bordo del «Midnite Express» a 100 aficionados del Wolverhampton Wanderers. Recorrerán unos 209 km entre la ida y la vuelta para ver a su querido equipo enfrentarse al Wrexham, el club más glamuroso de la liga, este sábado 7 de noviembre.
Los aficionados viajarán en el Midnite Express junto a tres leyendas del Wolverhampton Wanderers, Steve Bull, Carl Ikeme y Matt Jarvis, y disfrutarán de concursos de preguntas sobre el club y sesiones de preguntas y respuestas en directo, con premios exclusivos en juego.
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