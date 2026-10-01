Scott McTominay vuelve a entrenarse con el Nápoles apenas unas semanas después de someterse a una operación de corazón

Antes de recibir el visto bueno para jugar partidos oficiales, el centrocampista debe someterse a más exámenes con las autoridades italianas, que aplican una normativa estricta en cuestiones cardíacas. Obtener la aprobación formal sigue siendo obligatorio antes de que pueda regresar por completo a la competición.

Su participación esta temporada se ha limitado a dos apariciones en la Serie A: jugó 90 minutos en una victoria por 0-2 en el campo del Genoa, seguida de una actuación de 56 minutos en la derrota por 2-1 contra el Como.