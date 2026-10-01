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Scott McTominay vuelve a entrenarse con el Nápoles apenas unas semanas después de someterse a una operación de corazón
El centrocampista retoma los entrenamientos con el primer equipo
El internacional escocés volvió a pisar el césped junto a sus compañeros que no se marcharon con sus selecciones. Su presencia en Castel Volturno llega después de que completara un periodo obligatorio de dos semanas de descanso tras un procedimiento de ablación por catéter el 8 de septiembre en el Spire Manchester Hospital. La operación, mínimamente invasiva, se llevó a cabo para corregir una leve arritmia cardíaca benigna.
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La tecnología vestible detecta un problema cardíaco
El Nápoles confirmó la noticia publicando fotografías en sus canales de redes sociales en las que se ve al centrocampista participando en ejercicios de entrenamiento. La arritmia había sido detectada por la tecnología wearable utilizada durante los partidos y los entrenamientos, y fue identificada específicamente tras el choque con el Como el 30 de agosto. Dado que la afección es leve y común entre los atletas, ha recibido el visto bueno para iniciar un regreso gradual a la actividad tras el pequeño procedimiento.
Rigurosos protocolos médicos rigen el regreso
Antes de recibir el visto bueno para jugar partidos oficiales, el centrocampista debe someterse a más exámenes con las autoridades italianas, que aplican una normativa estricta en cuestiones cardíacas. Obtener la aprobación formal sigue siendo obligatorio antes de que pueda regresar por completo a la competición.
Su participación esta temporada se ha limitado a dos apariciones en la Serie A: jugó 90 minutos en una victoria por 0-2 en el campo del Genoa, seguida de una actuación de 56 minutos en la derrota por 2-1 contra el Como.
- Getty Images Sport
El Nápoles se prepara para un exigente calendario otoñal
El Nápoles retoma la competición nacional el sábado 10 de octubre, cuando reciba al Frosinone en la sexta jornada de la Serie A. Apenas tres días después, el equipo de Allegri viajará para enfrentarse al Villarreal en su segundo partido de la fase de liga de la Champions League. El regreso del centrocampista a los entrenamientos supone un impulso a tiempo mientras la plantilla se prepara para una exigente racha de partidos.
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