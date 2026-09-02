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Scott McTominay se someterá a una operación de corazón mientras el Nápoles emite un comunicado oficial sobre la exestrella del Manchester United
La estrella escocesa, apartada por un problema de corazón
McTominay se apartará temporalmente de sus obligaciones con el club en Italia para someterse a un procedimiento médico. El Nápoles ha anunciado que el centrocampista de 29 años necesita una operación para corregir una «arritmia benigna leve» en los próximos días.
El exjugador del United se ha consolidado como una figura crucial desde su traspaso por 25 millones de libras en 2024, logrando un título de la Serie A durante su etapa de gran éxito en Italia. Los profesionales médicos han rebajado la preocupación por la gravedad a largo plazo de su problema actual, al indicar que la afección es relativamente común entre los deportistas y no pondrá en peligro su carrera profesional.
Su última aparición nacional se produjo durante una sorprendente derrota en casa ante el Como el fin de semana. El internacional escocés ya suma 82 partidos y 27 goles con el gigante italiano, además de 73 internacionalidades y 15 goles con su selección.
- Getty Images Sport
El Nápoles emite un comunicado sobre el estado de salud de McTominay
El conjunto italiano se movió rápidamente para aclarar la naturaleza de la ausencia del centrocampista, confirmando que será tratado en breve y que se espera que se pierda los próximos partidos.
En un comunicado oficial del club publicado el martes, el Nápoles dijo: "Tras la aparición de una arritmia benigna leve, Scott McTominay se someterá en los próximos días a una cirugía correctiva mediante una ablación de arritmia cardíaca (PFA). Volverá a estar disponible después del parón internacional".
Antes de que se hiciera público el problema cardíaco, el entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, había hablado sobre el estado físico del jugador tras la derrota ante el Como. El técnico italiano reveló que su mediocampista ya estaba gestionando un problema físico menor.
Allegri dijo: "McTominay tenía algunos problemas de ampollas, así que ha estado entrenándose de forma limitada. Esperemos poder ponerlo en las mejores condiciones posibles lo antes posible".
Un periodo de transición en Nápoles
Perder a McTominay es un golpe importante para Allegri, que está lidiando con un inicio turbulento en su etapa como entrenador. El Nápoles no pudo defender su corona al terminar como subcampeón la temporada pasada antes de destituir a Antonio Conte, lo que provocó un verano de profunda agitación tanto en el banquillo como dentro de la plantilla.
Varios nombres de alto perfil pusieron rumbo a la puerta de salida, entre ellos Romelu Lukaku, Giovanni Simeone y Miguel Gutierrez. En respuesta, el conjunto de la Serie A completó el fichaje en propiedad de Rasmus Hojlund procedente del United y consiguió la cesión por una temporada del defensa del Chelsea Benoit Badiashile.
A pesar de la intensa actividad en el mercado de fichajes, el equipo de Allegri ha tenido problemas para encontrar regularidad en este arranque. Actualmente ocupa la décima posición en la máxima categoría italiana, tras haber sumado una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos de liga.
- Getty Images Sport
Partidos cruciales antes del parón
Al Nápoles le espera una exigente serie de cuatro partidos antes del próximo parón internacional, que ahora deberá afrontar sin su ancla en el centro del campo. Este sábado le aguarda un choque de altos vuelos a nivel nacional contra el Inter, campeón de la Serie A, seguido muy de cerca por un duelo de Champions League de máxima exigencia ante el Arsenal.
Tras los posteriores compromisos ligueros ante el Bolonia y la Fiorentina, Allegri esperará recuperar a su estrella del centro del campo. Si su recuperación avanza según lo previsto, McTominay podría reaparecer en el partido contra el Frosinone el 10 de octubre.
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