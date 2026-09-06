McTominay tiene programada una cirugía en Londres el lunes, mientras el Napoli toma medidas para resolver la afección cardiaca que le ha apartado temporalmente de los terrenos de juego. El excentrocampista del Manchester United, una figura influyente desde su llegada en el verano de 2024 con 27 goles en 82 partidos, fue diagnosticado con un episodio leve y benigno de fibrilación cardiaca.

Informes de TuttoMercatoWeb revelan que la operación tendrá lugar en Londres el lunes. En el Napoli mantienen la confianza en que McTominay pueda volver a jugar en octubre, siempre que su recuperación avance según lo previsto.