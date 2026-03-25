El hecho de que las legendarias instalaciones del FC Bayern, en la calle Säbener Straße 51-57, tengan hoy el aspecto que tienen tiene que ver también con un bar llamado Edmoses. Situado en la calle Prinzregentenstraße de Múnich, no muy lejos de la Haus der Kunst y de la ola de surf —actualmente cerrada—, el Edmoses fue considerado un lugar de moda hasta su cierre en 2013. «Donde los surfistas y los abogados se dan las buenas noches», tituló en su día el Süddeutsche Zeitung un reportaje sobre el bar. Se podría haber añadido: «Y los jugadores del Bayern».
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Schweinsteiger se coló por la noche, dos estrellas huyeron por la ventana: la legendaria sede del FC Bayern de Múnich
El Edmoses fue diseñado por el estudio de arquitectura Arnold / Werner. A principios de 2008, los arquitectos de Múnich tenían la mirada puesta en un proyecto aún mucho más ambicioso. El FC Bayern quería modernizar sus instalaciones del club en la Säbener Straße, que por entonces estaban obsoletas. O mejor dicho: el entrenador designado, Jürgen Klinsmann, quería hacerlo, y los directivos Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, entusiasmados por el «cuento de hadas» del Mundial de 2006, dieron su visto bueno.
«Se invitó a varios arquitectos a una presentación en el Hotel Palace de Bogenhausen», recuerda Sascha Arnold en una entrevista con SPOX. «Allí tuvimos que presentarles a Klinsmann, Hoeneß y Rummenigge nuestro concepto de un campus con restaurante, zona de bienestar, vestuarios, un auditorio, etc.». Su estudio se llevó el encargo también «porque por aquel entonces regentábamos algunos bares a los que acudían los jugadores del Bayern, como por ejemplo el Edmoses. Los directivos pensaron que teníamos conexión con la generación más joven y que entendíamos sus necesidades».
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Jürgen Klinsmann modernizó las infraestructuras del FC Bayern
El plan parecía que iba a salir bien. Christian Lell, de 23 años y sin duda miembro de esta generación más joven, se deshizo en elogios tras la finalización de las obras, hablando de un «lugar increíble». En broma, Lell llegó incluso a pedir un apartamento anexo: «Si me lo construís, me quedaré aquí para siempre». Aunque eso no llegó a suceder, a partir de entonces los jugadores del FC Bayern tuvieron que pasar ocho horas al día en las nuevas instalaciones. De este modo, Klinsmann quería, por un lado, mejorar la cohesión del equipo y, por otro, controlar la salud y la alimentación de los jugadores, y en general tenerlo todo bajo control. La inspiración la había encontrado en los grandes clubes de la NBA y la NFL de su patria adoptiva, Estados Unidos.
Tras la reforma, en la Säbener Straße apareció de repente un auditorio con cabinas para intérpretes simultáneos, una biblioteca, cursos de idiomas, salas de estar con mesas de ping-pong y billar, PlayStation y mesa de DJ. «Esto es único en el mundo, ni el Real Madrid ni el FC Barcelona tienen algo así», se entusiasmó Klinsmann. El capitán Mark van Bommel, que anteriormente había jugado en el Barça, dijo: «No se ve algo así en ningún sitio de Europa. Quizás en los hoteles de Dubái, pero no en un club de fútbol».
Para darle un toque espiritual, el interiorista personal de Klinsmann, Jürgen Meißner, hizo colocar unas estatuas de Buda. Estas se convirtieron rápidamente en el símbolo de su fracaso como entrenador. Klinsmann fue despedido sin haber ganado ningún título tras solo diez meses. Sin embargo, en cuanto a infraestructuras, llevó al club más grande del país a la era moderna.
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Kurt Landauer le regaló al FC Bayern un hogar en 1949
El FC Bayern 1900 se fundó en el Café Gisela, cerca de la plaza Odeonsplatz, y su primer campo de entrenamiento se encontraba en la calle Schyrenstraße, a orillas del Isar. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los muniqueses jugaban unas veces aquí y otras allá, y la sede del club también se trasladó en varias ocasiones.
En 1949, el presidente Kurt Landauer dio un paso decisivo al conseguir de la ciudad de Múnich los derechos de uso de las instalaciones deportivas del distrito de Harlaching, en la calle Säbener Straße, y así le regaló a su querido club un verdadero hogar. Las instalaciones se encuentran al sur del centro de la ciudad, no lejos del histórico estadio Grünwalder y de las instalaciones del rival local, el TSV 1860. Hoy en día, una estatua del legendario presidente las custodia.
«Al principio había tres campos de entrenamiento», recuerda Sepp Maier en una entrevista con SPOX. El que más tarde se convertiría en un portero de talla mundial fichó por el FC Bayern en 1958, cuando era un joven jugador de 14 años. «Al lado tenía su casa el encargado del campo. Abajo había una cocina, arriba vivía él. Adosadas había unas barracas planas de madera para cambiarse y ducharse. A la izquierda para los profesionales, a la derecha para los aficionados y la cantera. Detrás tenía su local nuestro zapatero Sepp Renn». ¡Voilà!
En las duchas salía agua caliente, asegura Maier. «Pero no durante mucho tiempo. Había que procurar ser uno de los primeros en ducharse, porque después se enfriaba hasta que la caldera volvía a calentar el agua que salía». La oficina seguía estando en el centro de la ciudad. «Una vez al mes teníamos que ir allí a recoger nuestro sueldo», dice Maier. «Todavía no existían las transferencias bancarias».
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En 1971, la sede del FC Bayern se trasladó a la calle Säbener Straße
En esas condiciones, el prometedor equipo liderado por Sepp Maier, Franz Beckenbauer y Gerd Müller se convirtió en el mejor del país. Ascenso en 1965, primer título de la Bundesliga en 1969. Pero Alemania no era suficiente, el FC Bayern aspiraba a la corona de Europa. Para plantar cara a los clubes más grandes del continente, los muniqueses planearon su primer gran proyecto de infraestructura. Qué suerte que tuvieran como presidente a Wilhelm Neudecker, un constructor, y además a unos socios generosos.
En 1970, el FC Bayern hizo un llamamiento en su boletín del club para recaudar donaciones para la construcción de una nueva sede social en la Säbener Straße. Ya no debía servir solo como hogar para los equipos, como hasta entonces, sino también para la oficina administrativa. Se recaudaron 500 000 marcos; finalmente, la construcción costó 3,8 millones. El 17 de mayo de 1971 se inauguró las instalaciones ante 150 invitados, presidida por el alcalde de Múnich, Hans-Jochen Vogel. Además de las amplias instalaciones con vestuarios y oficinas, también se podían visitar un restaurante, un pabellón polideportivo, cuatro campos de césped y una pista de tierra batida. Las antiguas barracas se conservaron inicialmente y sirvieron como cobertizos para herramientas de jardinería.
Al igual que más tarde con Klinsmann, esta reforma también tenía como objetivo retener a los jugadores en las instalaciones del club durante más tiempo, pero el primer intento fracasó. «En el nuevo edificio había unas cuantas habitaciones con camas. En realidad, estaban pensadas para que pasáramos allí la noche los viernes después del entrenamiento y nos preparáramos juntos para el partido del sábado», recuerda Maier. «Pero eso lo hicimos quizá tres partidos. Luego nos quejamos porque no había ninguna comodidad. Parecía un albergue juvenil. Nos repugnaba».
El ya de por sí revolucionario director deportivo Robert Schwan se mostró rápidamente comprensivo con las peticiones de las estrellas. Al final, el presidente Neudecker también accedió a las pernoctaciones en hotel; antes de los partidos importantes, incluso se alojaban en el lujoso Bachmair, en el lago Tegernsee. Las mejores condiciones de entrenamiento en la Säbener Straße, unidas a la profesionalización general, darían sus frutos. En 1974, 1975 y 1976, el equipo de Múnich ganó la Copa de Europa.
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«Tómate una cerveza y vete»: punto de encuentro en la calle Säbener
Mientras tanto, los dormitorios se convirtieron en vestuarios adicionales para los equipos juveniles y amateurs, ya que los profesionales se cambiaban en el sótano desde que se llevó a cabo la reforma. «Allí había cuatro vestuarios», cuenta Klaus Augenthaler en una entrevista con SPOX. «El primero para los entrenadores, el segundo para las estrellas como Beckenbauer, Maier y Müller, el tercero para el resto de los titulares y el último para todos los demás. La distribución de los vestuarios reflejaba la jerarquía del equipo».
Cuando el futuro capitán Augenthaler llegó en 1975, con 17 años, tuvo que ponerse al final de la fila, también en lo que respecta a la asistencia médica. «Nuestro masajista, Josip Saric, en realidad solo trataba a los jugadores famosos que le daban propina». Solo sobre el césped todos eran iguales, tanto las estrellas como los jóvenes recién llegados. «Cuando volvíamos de las vacaciones de verano, los campos siempre estaban muy bien cuidados», dice Augenthaler, «pero ya en otoño ya no eran dignos de un equipo de la Bundesliga».
Los aficionados siempre podían comprobarlo por sí mismos. Todos los entrenamientos estaban abiertos al público, y sobre todo durante las vacaciones escolares había mucho movimiento. Para comer, el nuevo restaurante «Insider», con una terraza elevada junto a los campos de entrenamiento, invitaba a pasar. Después de los entrenamientos, a veces se sentaban aquí juntos aficionados y jugadores. «Cuando jugábamos mal, los curiosos nos echaban la bronca», recuerda Maier. «"El sábado habéis jugado una mierda", decían, "pero no pasa nada, ya no estamos enfadados, tomémonos una cerveza y nos vamos"».
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Schweinsteiger se coló, mientras que Scholl y Elber huyeron por la ventana
Pronto los aficionados tuvieron otro motivo para acudir en masa a la calle Säbener: inspirado por un viaje a Estados Unidos, el joven directivo Uli Hoeneß inauguró en 1983 la denominada «Bayern-Boutique» para la venta de artículos para aficionados. En 1989 se amplió la tienda y, además, en el marco de la segunda gran remodelación, se construyeron la llamativa cúpula de cristal que aún hoy se conserva, así como otro edificio independiente destinado exclusivamente a la sección profesional.
Desde entonces, al parecer, los jugadores se lo pasaban de maravilla allí. Mientras que Sepp Maier y compañía insistían en alojarse en hoteles debido al antiguo ambiente de albergue juvenil, Bastian Schweinsteiger incluso acudía de visita por voluntad propia. En 2003, la entonces estrella en ascenso, de 18 años, se divirtió a las 2 de la madrugada con una joven en el jacuzzi. Cuando los guardias de seguridad, alertados por la alarma, irrumpieron, él la presentó como su prima.
En cambio, en el año 2000, Mehmet Scholl y Giovane Elber solo querían salir de allí. Después de que se declarara un incendio en la sauna del sótano, las dos estrellas tuvieron que salvarse con cuerdas a través de las ventanas del primer piso. Las instalaciones sufrieron graves daños en aquel momento, que ascendieron a unos dos millones de marcos. A las pequeñas reformas les siguió en 2008 la última gran remodelación hasta la fecha, llevada a cabo bajo la dirección de Klinsmann.
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Con la reforma de 2008 también desapareció el restaurante
«En general, sin duda fue el proyecto más ambicioso que hemos llevado a cabo», afirma hoy el arquitecto Arnold. «Antes, las instalaciones del club eran un edificio de los años 70 con un estado de conservación propio de los 80, que en parte parecía un rincón de juego de cartas bávaro. En siete semanas se desmantelaron más de 2000 metros cuadrados hasta dejar solo la estructura y luego se reconstruyó todo desde cero». Al parecer, el proyecto costó 15 millones de euros. Se trabajó las veinticuatro horas del día en tres turnos de ocho horas cada uno. «Fue una hazaña increíble, sobre todo por parte de la dirección de obra y los operarios».
Los jugadores, por supuesto, se beneficiaron de las nuevas comodidades. Pero también hubo quienes salieron perjudicados: los fieles espectadores de los entrenamientos y la dueña del local, Erika Niemeyer, ya que su restaurante tuvo que cerrar. «Estoy consternada y muy triste», se lamentaba Niemeyer en aquel entonces. «Me están arrancando el corazón. Todos los que estamos aquí, incluidos los aficionados, perdemos un pedazo de nuestro hogar». Años más tarde se creó el «Paulaner Treff» como sucesor. Sin embargo, solo es accesible durante los entrenamientos públicos y, por lo tanto, es aún más exclusivo que lo que fue en su día el Edmoses. Ahora, los aficionados solo pueden acceder en unas pocas fechas al año.
Para ocultar las sesiones secretas, se instalaron cortinas altas en las vallas. En 2024, el diario Bild informó de que incluso se ahuyentaba a los aficionados que se colocaban detrás de las cortinas para escuchar a sus ídolos mientras entrenaban. Desde 2017, ni siquiera los jugadores de la cantera del club pueden asistir a los entrenamientos. Por motivos de espacio, toda la cantera, incluido el internado, se trasladó al campus de 70 millones de euros de nueva construcción situado al norte de la ciudad, cerca del Allianz Arena.
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La próxima remodelación de las instalaciones del club: ¿comenzará en 2026?
En las instalaciones del club, situadas en la calle Säbener Straße, se construyeron a lo largo de la década de 2010 un moderno pabellón polivalente, un edificio de oficinas adicional y nuevas zonas al aire libre con una zona de arena y una pista de fútbol-tenis. El estudio de arquitectura Arnold / Werner construyó una piscina con sistema de contracorriente para el aquajogging y amplió el ático con una nueva zona médica. En 2013, los arquitectos de Múnich también rediseñaron la oficina del nuevo entrenador, Pep Guardiola.
«Para el escritorio, le ofrecí a elegir entre un modelo estándar de Norman Foster y una pieza única, asimétrica y escultural diseñada por mí mismo», cuenta Arnold. «A Pep le pareció genial mi escritorio y lo quería a toda costa. Así que encargamos a un ebanista que lo fabricara». Como asiento a juego, Arnold recomendó «una silla Eames Alu gris con acolchado». Debido a un largo plazo de entrega, Guardiola recibió entretanto el mismo modelo en negro. «Cuando por fin llegó la silla gris, me quedé con la negra», cuenta Arnold. «La sigo usando hasta hoy. La silla de Pep sigue siendo muy cómoda».
Sin embargo, su antigua obra en la Säbener Straße podría cambiar de aspecto próximamente. «Los hoteles deben renovarse cada diez o doce años de media», afirma Arnold. «Así que no es de extrañar que el Bayern planee ahora una remodelación tras 18 años». El antiguo presidente del consejo de administración, Oliver Kahn, ya coqueteó con la idea de una reforma. Su sucesor, Jan-Christian Dreesen, anunció en 2024 en un comunicado de prensa: «Un nuevo centro de alto rendimiento es un elemento fundamental para que el FC Bayern pueda seguir convenciendo a jugadores internacionales y mantenerse competitivo al más alto nivel».
El Münchner Merkur informó en diciembre de que ya se había obtenido una autorización previa para ello. El martes se publicaron noticias según las cuales pronto podría comenzar la construcción de un nuevo campo de entrenamiento. Es posible que este sea el inicio de la gran remodelación. Se prevé que la realización del proyecto dure tres años y cueste alrededor de 100 millones de euros; las obras podrían comenzar ya en 2026. Primero barracones, luego un ambiente de albergue juvenil, finalmente un hotel como en Dubái... ¿y ahora qué?