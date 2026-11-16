El extremo nacido en 2002 brilló con una actuación extraordinaria: primero, por sus arrancadas y aceleraciones y por la sensación de que jugaba con la libertad de arriesgar en cada acción; después, por dos disparos al palo y por el gol del 1-0 que abrió el marcador, una jugada de antología fruto de una combinación letal de precisión, calidad y potencia. En el minuto 41 de la primera parte, el exjugador del Hertha Berlín controló el balón en la izquierda tras una asistencia de Kimmich, encaró a Dumfries recortando hacia su derecha y, pese a estar escorado, optó por un disparo con rosca hacia el palo contrario: un cañonazo que entró por la escuadra, lejos del alcance de un Verbruggen que nada pudo hacer.