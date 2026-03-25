Schalke 04: ¿Tendría el ascenso a la Bundesliga un efecto secundario negativo para Dzeko?

Mientras tanto, el ascenso de los «Knappen» está lejos de estar asegurado. Aunque el Schalke lidera la clasificación con 52 puntos en 27 partidos, su ventaja sobre el SV Elversberg, segundo clasificado, es de solo un punto. Por detrás, acechando en tercera posición, se encuentra el SC Paderborn, con los mismos puntos. Además, al menos el SV Darmstadt 98 (4.º, 50 puntos) y el Hannover 96 (5.º, 49 puntos) también tienen algo que decir.

Mientras tanto, incluso sin el ascenso con el Schalke, Dzeko puede echar la vista atrás a una carrera agitada y, sobre todo, exitosa. Tras su irrupción en el VfL Wolfsburgo, fichó por el Manchester City en 2011 por 37 millones de euros. Dejó el equipo inglés en 2015, primero en calidad de cedido y más tarde con un traspaso definitivo al AS Roma, donde siguió marcando goles hasta 2021. Tras su etapa en la Roma, fichó por el Inter de Milán, antes de aceptar en 2023 la oferta del Fenerbahçe para jugar en Turquía. El verano pasado volvió a Italia para fichar por el AC Florencia.