Scaroni sobre el nuevo estadio de San Siro: «El Milan puede ganar 100 millones más; el proyecto se ubicará en un barrio verde y moderno»

Sobre el nuevo estadio, añadió: «En este sentido, el proyecto del nuevo estadio es muy importante, impulsado y respaldado por RedBird y por la visión estratégica de Gerry Cardinale. Para la ciudad y el territorio, estamos hablando de una inversión privada de unos 1.500 millones de euros: una infraestructura integrada en un nuevo barrio moderno y verde, con más del 50 % de la superficie destinada a parques y espacios públicos, concebida para ser disfrutada los 365 días del año. El proyecto puede generar más de 4.500 millones de euros de impacto económico durante la fase de construcción y más de 3.000 millones de euros al año una vez en pleno funcionamiento. Para el Milan, esto supone 100 millones de euros de ingresos adicionales por el estadio, un paso fundamental para reforzar la competitividad del club y ofrecer a los aficionados una experiencia moderna. Un proyecto respaldado por nuestra propiedad RedBird, que aporta experiencia internacional en el desarrollo de estadios, en línea con el modelo virtuoso del Milan basado en la competitividad deportiva y la disciplina financiera.