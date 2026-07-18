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Scaloni y De la Fuente: la final entre el maestro y el alumno... ¿Quién le dará la última lección al otro?

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. de la Fuente
L. Scaloni
España
Argentina
EE. UU.

Un enfrentamiento que va más allá de la lucha por el título

La final del Mundial 2026 enfrentará mañana a Argentina y España. Más allá del título, la cita reencuentra a Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, quienes hace años fueron alumno y maestro.

Según el diario argentino «La Nación», Scaloni obtuvo la licencia «UEFA Pro» entre 2017 y 2019 en un curso de la Federación Española donde De la Fuente fue uno de los principales ponentes, antes de convertirse en seleccionador.

Ahora, casi una década después, se miden en la final del Mundial en el estadio MetLife de Nueva Jersey. ¿Superará el alumno a su maestro?

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  • Un recorrido similar

    Las trayectorias de ambos entrenadores presentan varias similitudes: jugaron como laterales, ganaron la Liga española como jugadores y llegaron a la selección absoluta tras el fracaso de su predecesor en el Mundial, impulsados por su éxito con las categorías inferiores.

    Scaloni llevó a Argentina al Mundial 2022 y a dos Copas América, y De la Fuente a España a la Liga de Naciones y la Euro 2024.

    Debían haberse enfrentado en la «Finalissima» de marzo, pero el partido se canceló por exceso de compromisos; así que la final del Mundial será su primer duelo en los banquillos.

    Durante el curso de formación, De la Fuente impartió las asignaturas «Evolución del fútbol» y «Construcción de equipos», donde analizó la evolución de los esquemas tácticos, las funciones de los jugadores y la influencia de las distintas escuelas de entrenamiento, además de cómo diseñar el estilo de juego y elegir el sistema más adecuado según las posibilidades del equipo.

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  • Convocatoria de Scaloni: Raúl, Alonso, Xavi y otros destacados

    La lista incluía a Raúl González, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Javier Saviola, Fernando Redondo, Víctor Valdés, Mauro Silva y Walter Pandiani, además de Montse Tomí, quien luego se convertiría en la primera mujer en entrenar a la selección femenina de España.

    De la Fuente recordó aquella época diciendo: «Era como en el colegio: los aplicados se sentaban en las primeras filas y los alborotadores, en las últimas».

    Scaloni era de los que se sentaban en primera fila, escuchaban, tomaban notas y hacían los deberes, pero también debatía cuando no compartía una idea.

    De la Fuente recordó que, en clase, Scaloni discutía con franqueza cada idea y, si no estaba de acuerdo, simplemente decía: «Yo no lo veo así», lo que generaba debates que fortalecieron su amistad y respeto mutuo.

    Pese a esa amistad, ambos pactaron no hablarse hasta después del partido, para retomar su relación una vez terminada la final.

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  • La diferencia está en el ritmo

    Estas diferencias se ven también en sus plantillas. Ambos equipos atacan, buscan la posesión y muestran un fuerte espíritu de equipo, alternando entre el 4-3-3 y el 4-4-2, o a veces el 4-2-3-1.

    La clave está en el ritmo: España construye con paciencia, mientras Argentina acelera y ataca con verticalidad.

    Así, la final promete: Argentina, con 19 goles, contra la sólida defensa de España, que solo encajó uno, de Cabo Verde en el debut.

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  • Una promesa incumplida... Un rasgo común entre Scaloni y De la Fuente

    Más allá de esas diferencias, Saloni y De La Fuente comparten algo: ninguno llegó a la selección tras destacarse en clubes.

    Scaloni llegó de forma interina tras el Mundial de Rusia y lideró la mejor campaña de la Albiceleste.

    El técnico español, tras 21 años en ligas regionales, filiales y juveniles, también afrontó dudas al suceder a Luis Enrique.

    Scaloni lo elogió: «Luis nos ha ayudado mucho. Es fantástico y un placer verle trabajar y cómo los jugadores se entregan por él. Está haciendo un trabajo excelente».

    Scaloni ya lo había elogiado antes de la semifinal contra Inglaterra e incluso prometió llamarlo si Argentina quedaba eliminada para contarle secretos de la selección inglesa y ayudarlo en la final. Eso sí, aclaró que, de avanzar, la charla debería esperar.

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  • La medalla de honor... Nadie se imaginaba lo que había conseguido Scaloni.

    Scaloni terminó el curso con matrícula de honor. En la «Ciudad del Fútbol» de Las Rozas, sede de la Federación Española, se situó entre los cinco mejores expedientes de la historia de la escuela. Por eso, su éxito no sorprendió a nadie. Genis Meléndez, entonces director de la institución, lo recuerda bien: «Había 20 alumnos, todos de una generación fantástica. Cuando les tocaba hacer de tutores, él lo hacía a la perfección. Nadie imaginaba que asumiría el mando tan pronto en Argentina y lograría resultados inmediatos, pero yo ya le auguraba un gran futuro. Era uno de los más destacados del grupo».

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