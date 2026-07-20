Un final amargo tras un recorrido apasionante en un Mundial que pretendía ser, ante todo, un homenaje a los campeones de 2022 y que se ha convertido en otra emocionante aventura hasta su triste desenlace frente a la España de Yamal, Rodri y Cubarsì. Argentina cede el testigo a la nueva generación de Luis de la Fuente y despide a una camada probablemente irrepetible. Liderada por Leo Messi y dirigida por Lionel Scaloni, esta generación convirtió un grupo de amigos en un equipo ganador: cinco finales seguidas y dos Copas América, además del título en Catar.
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Scaloni se despide de Argentina entre lágrimas: «Hablaré con la Federación; es difícil volver a formar un grupo como este». La despedida oficial podría ser en diciembre
LLORO A MÁXIMO
La final en el MetLife Stadium, marcada por la tensión, se convierte también en la despedida que el seleccionador de la Albiceleste anuncia en la rueda de prensa posterior al partido. Conmovido por los aplausos de la prensa, rompe a llorar y no puede terminar la rueda. «Estoy llorando porque este es realmente un grupo de guerreros. Incluso los españoles nos lo reconocieron al despedirnos. Siempre soñé con esto. Seguir adelante requiere mucho, sobre todo empezar de cero y formar un grupo así. Será difícil y me duele en el alma», concluye antes de disculparse, levantarse y abandonar la sala.
UN ENTRENADOR ÚNICO
Visiblemente agotado tras vivir con intensidad cada partido y cada emoción que le regalaban sus jugadores. Incluso evitó celebrar los goles de la remontada en la semifinal contra Inglaterra, o más bien los disimuló con su icónica «pokerface». En Lusail 2022 tardó varios minutos en asimilar el último penalti de Montiel, que dio a Argentina su tercer Mundial. Solo entonces se dejó llevar por el llanto al cruzar la mirada con un Paredes igual de incrédulo.
UNA DESPEDIDA ANUNCIADA
Más que analizar el partido contra España, la rueda de prensa se centra en el futuro de Argentina: la reconstrucción. Probablemente sin Scaloni al mando: «Hablaré con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y luego ya veré. Necesito reflexionar, pues no sé si podré repetir lo logrado. Estoy agradecido al presidente por esta oportunidad y hemos dado todo hasta el final. Es justo que me tome un poco de tiempo para reflexionar». Se rumorea que se quedará hasta diciembre de 2026, cuando venza su contrato, para luego ceder el testigo a su sucesor.
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