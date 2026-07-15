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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni: «No somos tan malos... y estaría loco si me enfrentara a Inglaterra con esa idea»

Inglaterra vs Argentina
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L. Scaloni
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El entrenador de tango ignora el cansancio... y

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, defendió el nivel de su equipo en el Mundial 2026, rechazó las críticas al campeón y afirmó que llegar a semifinales no fue casualidad, antes del esperado partido contra Inglaterra del miércoles.

El equipo terminó primero en su grupo tras vencer a Argelia, Austria y Jordania, y luego superó a Cabo Verde, Egipto y Suiza en las eliminatorias.

El camino no ha sido fácil: necesitó dos prórrogas, ante Cabo Verde y Suiza, y remontó un 2-0 contra Egipto en octavos, liderado por Lionel Messi, quien por fin se medirá a Inglaterra.

Es la cuarta semifinal consecutiva de Argentina (2014, 2018 y 2022, título en Catar), que además llega con el impulso de sus Copas América 2021 y 2024.

  • Jugar a la perfección no me preocupa

    Scaloni afirmó en la víspera del partido: «La selección no juega tan mal como dicen. Hemos hecho algo bien para llegar hasta aquí».

    Y añadió: «Estoy muy agradecido a los jugadores. Son ellos quienes nos han llevado a ganar tres títulos, y aquí estamos, en otra semifinal. Nos separa un solo paso de la final, y daremos todo lo que tenemos para llegar a ella».

    Reconoció que ya no le preocupa tanto el estilo de juego como seguir adelante en el torneo: «Hace un mes y medio habría firmado llegar a semifinales de cualquier manera».

    Lee también: «No busquéis una conspiración»... Un mensaje británico impactante antes del Inglaterra-Argentina.

    • Anuncios

  • El cansancio no importa: en esta situación, me volvería loco.

    Y añadió: «No importa nuestra situación ni el cansancio. Estamos en las semifinales del Mundial y eso nos motiva. Todos estamos contentos y listos para el partido».

    El seleccionador argentino rechazó relacionar el encuentro con las disputas históricas y políticas entre su país e Inglaterra, sobre todo por la guerra de las Malvinas (Falkland) de 1982.

    Y añadió: «Es solo un partido de fútbol. No puedo mezclar las cosas por respeto a lo que ocurrió hace años. Fue un periodo triste de nuestra historia que no podemos cambiar».

    Y añadió: «Lo que ocurre en otras partes del mundo nos lleva a rechazar las guerras, por lo que sería una locura considerar este partido como algo más que un simple encuentro futbolístico. Por supuesto, recordamos a quienes vivieron aquellos acontecimientos, pero no debemos mezclar el fútbol con la historia».

    El ganador se medirá a España en la final del 19 de julio.

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