Scaloni: «No somos tan malos... y estaría loco si me enfrentara a Inglaterra con esa idea»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, defendió el nivel de su equipo en el Mundial 2026, rechazó las críticas al campeón y afirmó que llegar a semifinales no fue casualidad, antes del esperado partido contra Inglaterra del miércoles.

El equipo terminó primero en su grupo tras vencer a Argelia, Austria y Jordania, y luego superó a Cabo Verde, Egipto y Suiza en las eliminatorias.

El camino no ha sido fácil: necesitó dos prórrogas, ante Cabo Verde y Suiza, y remontó un 2-0 contra Egipto en octavos, liderado por Lionel Messi, quien por fin se medirá a Inglaterra.

Es la cuarta semifinal consecutiva de Argentina (2014, 2018 y 2022, título en Catar), que además llega con el impulso de sus Copas América 2021 y 2024.