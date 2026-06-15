Scaloni: «Argelia se parece a Marruecos... y nos preocupa enfrentarnos a ellos»

Scaloni tranquilizó a la afición argentina: «Que el pueblo mantenga la calma. Es solo un partido y ya tenemos la experiencia del último Mundial. El debut no es decisivo, aunque es importante. Estamos bien, tranquilos y nos enfrentaremos a un buen equipo con jugadores fantásticos. Pero estamos confiados y llegamos en un buen momento».

Sobre su rol como entrenador, añadió: «Me siento igual que el primer día; el cuestionamiento tras la victoria no cambia nada. Equilibrio es la palabra clave. Sabemos que hacemos las cosas de la mejor manera posible y que intentamos dar lo mejor por nuestro país, y eso te da tranquilidad independientemente del resultado. Los partidos te dan cierta tranquilidad, pero en cuanto al compromiso, es el mismo: no somos mejores que nadie ni peores que nadie».

Sobre la alineación, añadió: «Bielsa lo dijo ayer: de una forma u otra, sabréis la alineación. Aún no he hablado con los jugadores, se lo diré esta tarde. Emiliano está listo y, si todo sigue como ayer, creo que jugará».

El entrenador expresó su gran entusiasmo y emoción por el Mundial diciendo: «Me emociona porque hemos vivido momentos muy intensos juntos. Pasé una etapa muy bonita en Estudiantes, y tú, Martín Palermo, estabas allí y me abriste las puertas. Sabes lo difícil y lo bonito que es esto. Tengo muchas ganas de que empiece un nuevo Mundial».