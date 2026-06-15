Scaloni: «Argelia se parece a Marruecos... y nos preocupa enfrentarnos a ellos»

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, afirmó que ser campeones del mundo no les impedirá seguir compitiendo en el torneo.
Así lo afirmó en su primera rueda de prensa, previa al debut ante Argelia este lunes en Kansas.
Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, afirmó que ser campeones del mundo no les impedirá seguir compitiendo en el torneo.
Así lo afirmó en su primera rueda de prensa, previa al debut ante Argelia este lunes en Kansas.
Scaloni tranquilizó a la afición argentina: «Que el pueblo mantenga la calma. Es solo un partido y ya tenemos la experiencia del último Mundial. El debut no es decisivo, aunque es importante. Estamos bien, tranquilos y nos enfrentaremos a un buen equipo con jugadores fantásticos. Pero estamos confiados y llegamos en un buen momento».
Sobre su rol como entrenador, añadió: «Me siento igual que el primer día; el cuestionamiento tras la victoria no cambia nada. Equilibrio es la palabra clave. Sabemos que hacemos las cosas de la mejor manera posible y que intentamos dar lo mejor por nuestro país, y eso te da tranquilidad independientemente del resultado. Los partidos te dan cierta tranquilidad, pero en cuanto al compromiso, es el mismo: no somos mejores que nadie ni peores que nadie».
Sobre la alineación, añadió: «Bielsa lo dijo ayer: de una forma u otra, sabréis la alineación. Aún no he hablado con los jugadores, se lo diré esta tarde. Emiliano está listo y, si todo sigue como ayer, creo que jugará».
El entrenador expresó su gran entusiasmo y emoción por el Mundial diciendo: «Me emociona porque hemos vivido momentos muy intensos juntos. Pasé una etapa muy bonita en Estudiantes, y tú, Martín Palermo, estabas allí y me abriste las puertas. Sabes lo difícil y lo bonito que es esto. Tengo muchas ganas de que empiece un nuevo Mundial».
Sobre las alternativas tácticas, Scaloni explicó: «Son situaciones que pueden surgir desde el principio o que impone el rival. No se trata de si nos falta un jugador concreto. Hemos probado varias opciones y aún no lo sabemos, pero la esencia del equipo seguirá siendo la misma, ya sea con tres centrales o con cinco defensas».
Y añadió: «El fútbol sigue siendo muy importante para nosotros, pero esta selección llegó hasta aquí porque desmontamos la famosa “presión”. Eso nos permitió salir al campo y jugar con tranquilidad».
Concluyó: «Estamos igual de tensos y emocionados. Después del partido, gane o pierda, nos tranquiliza saber que el equipo dio todo. Para nosotros sigue siendo solo un deporte, aunque sea el Mundial; hay cosas más importantes que este torneo».
Sobre Messi y Julián Álvarez, Scaloni añadió: «Todos quieren ver a Leo; él despierta esa pasión. Ha pasado por distintas situaciones, pero siempre ha estado ahí; es una pieza clave y está en buena forma. Álvarez tuvo un problema en el tobillo, lo hemos cuidado y creo que está bien: está disponible para mañana y es una opción más».
Armar el once titular siempre es difícil por el nivel del plantel; ahora todos están bien. Lo complicado es dejar afuera a jugadores importantes. Jugamos con once y buscamos el equilibrio, aunque alguno tenga que quedarse fuera».
Scaloni valoró a las selecciones africanas y afirmó: «Argelia es similar a Marruecos: tiene grandes jugadores y un entrenador que hace que su equipo juegue muy bien. El partido entre Brasil y Marruecos nos recuerda que nunca hay que bajar la guardia. Se han ganado estar en el Mundial. Argelia nos preocupa porque es un buen equipo».
Sobre la estancia en Kansas, añadió: «Esperábamos más calor en los entrenamientos, pero el tiempo es bueno. La ciudad nos ha recibido muy bien y el centro de entrenamiento es impresionante. Gracias a la gente de Kansas por todo».
Concluyó destacando su velocidad, técnica y fuerza, y recordó que, ya sea con tres o cuatro defensas, “Argelia es un rival que merece respeto”.