Scaloni aclara la situación de Messi: «Espero que lleguemos a esta final... y Salah no es la única amenaza»

Scaloni admitió que su selección debe mejorar para frenar los contraataques que le complicaron el partido ante Cabo Verde.
«No solo queremos controlar el partido, sino también evitar los contraataques que nos han hecho daño. Somos un equipo que defiende con el balón», afirmó.
Además, el cuerpo técnico ha revisado con los jugadores el partido contra Egipto y los objetivos del equipo, y recalcó: «No podemos renunciar a nuestra esencia».
También pidió más descanso para las selecciones a medida que avanza el torneo: «Cuanto más nos acercamos a las fases finales, más descanso necesitamos. Jugamos en Miami en condiciones difíciles, y mañana será en un pabellón cerrado, así que no hay motivo para quejarse».
Reconoció que el cansancio afectará a ambos equipos tras jugar 120 minutos, y adelantó que el cuerpo técnico cuenta con opciones para refrescar el once y modificar el estilo sobre la marcha.
Cerró elogiando a Leandro Paredes: «Es un jugador fundamental y está listo para jugar. Cuando está en el campo, el rendimiento del equipo cambia. Con Alexis el equipo rinde bien, pero cuando el balón pasa por Paredes nos sentimos más cómodos gracias a sus pases directos. Para nosotros sigue siendo un jugador clave».
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