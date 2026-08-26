Savio, fichaje de 85 millones de libras, marca en su debut con el Tottenham en una contundente victoria por 5-1 sobre el Charlton en la Carabao Cup

Según informó Sky Sports, el Tottenham Hotspur se repuso de su reciente derrota en la Premier League para arrollar por 5-1 al Charlton Athletic. El equipo visitante sufrió un contratiempo temprano, al perder por lesión a los defensas Collins Sichenje y Billy Koumetio en los primeros 15 minutos.

El portero Tiernan Brooks evitó el gol de Archie Gray antes de que Mikey Moore abriera el marcador, fusilando el balón entre sus manos en el minuto 41. Dominic Solanke amplió rápidamente la ventaja con una definición inteligente antes del descanso.

En la segunda parte, Kevin Danso marcó de cabeza a la salida de una falta lanzada por Mateus Fernandes en su primer toque. El conjunto local dominó por completo a su rival del Championship para asegurar su plaza en la siguiente ronda.