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Savinho Tottenham 2026Reprodução/Tottenham Hotspur
Moataz Elgammal

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Savio, fichaje de 85 millones de libras, marca en su debut con el Tottenham en una contundente victoria por 5-1 sobre el Charlton en la Carabao Cup

Savinho
Tottenham
Tottenham vs Charlton
Charlton
Carabao Cup
Newcastle vs West Bromwich
Newcastle
West Bromwich
Preston vs Everton
Preston
Everton
Bradford vs Burnley
Bradford
Burnley

El Tottenham Hotspur logró una contundente victoria por 5-1 sobre el Charlton Athletic en la Carabao Cup el miércoles, rehaciéndose de su derrota en la jornada inaugural de la Premier League. El nuevo fichaje Savio causó impacto de inmediato al marcar en su debut. Mientras, Everton y Newcastle United también superaron con éxito sus eliminatorias de segunda ronda para unirse al equipo de Roberto De Zerbi en el sorteo de la tercera ronda.

  • El Tottenham vence con facilidad al Charlton

    Según informó Sky Sports, el Tottenham Hotspur se repuso de su reciente derrota en la Premier League para arrollar por 5-1 al Charlton Athletic. El equipo visitante sufrió un contratiempo temprano, al perder por lesión a los defensas Collins Sichenje y Billy Koumetio en los primeros 15 minutos.

    El portero Tiernan Brooks evitó el gol de Archie Gray antes de que Mikey Moore abriera el marcador, fusilando el balón entre sus manos en el minuto 41. Dominic Solanke amplió rápidamente la ventaja con una definición inteligente antes del descanso.

    En la segunda parte, Kevin Danso marcó de cabeza a la salida de una falta lanzada por Mateus Fernandes en su primer toque. El conjunto local dominó por completo a su rival del Championship para asegurar su plaza en la siguiente ronda.

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  • Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Savio causa impacto al instante

    Los aficionados del Tottenham Hotspur presenciaron un debut soñado de Savio, que entró en el minuto 71. El extremo tardó solo 11 minutos en estrenarse, recortando hacia dentro y definiendo con inteligencia al fondo de la red junto al palo. Tres minutos después, Savio se giró dentro del área y su remate embarullado se desvió en Ben Davies para el quinto gol.

    El Charlton Athletic logró encontrar un tardío gol del honor cuando el defensa Lloyd Jones marcó de cabeza a la salida de un córner en el minuto 87. La contundente victoria supuso un impulso muy necesario para el entrenador Roberto De Zerbi y su plantilla tras un irregular inicio de su campaña nacional.

  • El Everton y el Newcastle avanzan

    Por su parte, el Everton se impuso con comodidad por 4-0 al Preston North End en Deepdale. Thierno Barry firmó un brillante hat-trick, mientras que Brennan Johnson marcó su primer gol para el club. El técnico David Moyes aprovechó la amplia ventaja para dar descanso a varios jugadores clave en los compases finales.

    Mientras tanto, el Newcastle United logró una emocionante victoria por 3-2 sobre el West Bromwich Albion. Bazoumana Toure y un doblete de Harvey Barnes dieron el triunfo a los locales, que superaron un lanzamiento de falta de Isaac Price y un penalti en los últimos minutos. El portero Ewen Jaouen realizó una parada decisiva en estirada a un lanzamiento de falta de Jayson Molumby para conservar la mínima ventaja.

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  • Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    ¿Qué pasa ahora?

    Tottenham, Everton y Newcastle esperan ahora el sorteo de la tercera ronda de la Copa de la Liga, fase en la que entran en competición los participantes europeos, como Arsenal y Manchester City. Junto a ellos está el Bradford City, que dio la gran sorpresa al eliminar al Burnley por 4-2 en la tanda de penaltis tras un empate sin goles. Los clubes vencedores deben volver a centrarse rápidamente en sus próximos compromisos ligueros del fin de semana, a medida que se intensifica el calendario futbolístico.