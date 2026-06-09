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Savinho, extremo del Manchester City, es «el tipo de jugador» que el Tottenham necesita, según una exestrella de los Spurs, que señala tres puestos que Roberto De Zerbi debe reforzar este verano
Sandro detalla las prioridades del Tottenham en materia de fichajes
En declaraciones a Stake, Sandro indicó que De Zerbi debe centrarse en reforzar las bandas y la delantera en el mercado de verano. El técnico llegó en marzo y salvó al equipo en la última jornada con tres victorias, dos empates y dos derrotas en siete partidos. Tras esa salvación milagrosa, el brasileño señaló las bandas y el centro del ataque como prioridades y mencionó a un extremo valorado en 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares). «Debemos reforzar el ataque con extremos y un delantero, pues algunos se irán, como Richarlison», afirmó. He oído mucho sobre la llegada de Savinho como extremo, y debemos centrarnos en esas posiciones y en ese tipo de jugador».
- AFP
Savinho aporta una experiencia probada en el camino hacia el éxito
Savinho se ha convertido en un ganador habitual desde que fichó por el Manchester City procedente del Troyes por 25 millones de euros (22 millones de libras esterlinas/29 millones de dólares) de cara a la temporada 2024-25. El brasileño ya había causado una gran impresión durante su cesión al Girona, donde marcó 11 goles en 41 partidos. En el City ha marcado siete goles en 84 partidos y ha ganado la FA Cup, la Copa de la Liga 2026 y la Community Shield. Sandro lo quiere en Londres, pero admite que también deben reforzar la defensa: «No sé qué pasará con los centrales; probablemente se vaya Romero y necesitemos más opciones en esa zona».
Tiempo necesario para poner en práctica una nueva filosofía
El Tottenham siempre se ha enorgullecido de practicar un fútbol ofensivo, identidad que se espera que De Zerbi recupere tras asegurar la permanencia. Sandro insiste en que la directiva debe darle tiempo al entrenador para construir el equipo y cita a Pep Guardiola como ejemplo del equilibrio táctico necesario. Sandro explicó: «Creo que eso es lo que necesita De Zerbi: que le den tiempo, que le dejen elegir a los jugadores. Se trata de confianza a lo largo del tiempo, ¿no? Será un cambio enorme, pues ahora tenemos una filosofía. El fútbol ha cambiado: todos quieren ganar, pero el Tottenham siempre ha sido ofensivo y necesita un técnico que comparta esa idea. Claro, en la Premier no basta con atacar: hay que ser inteligente y controlar el partido. Guardiola, por ejemplo, es muy ofensivo, pero también muy inteligente».
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El Tottenham tendrá un verano intenso: respaldará a De Zerbi en el mercado, perseguirá fichajes como Savinho y gestionará las posibles salidas de Richarlison y Cristian Romero. Tras la dramática permanencia, el técnico empezará enseguida a implantar su exigente esquema táctico en la pretemporada.