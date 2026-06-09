El Tottenham siempre se ha enorgullecido de practicar un fútbol ofensivo, identidad que se espera que De Zerbi recupere tras asegurar la permanencia. Sandro insiste en que la directiva debe darle tiempo al entrenador para construir el equipo y cita a Pep Guardiola como ejemplo del equilibrio táctico necesario. Sandro explicó: «Creo que eso es lo que necesita De Zerbi: que le den tiempo, que le dejen elegir a los jugadores. Se trata de confianza a lo largo del tiempo, ¿no? Será un cambio enorme, pues ahora tenemos una filosofía. El fútbol ha cambiado: todos quieren ganar, pero el Tottenham siempre ha sido ofensivo y necesita un técnico que comparta esa idea. Claro, en la Premier no basta con atacar: hay que ser inteligente y controlar el partido. Guardiola, por ejemplo, es muy ofensivo, pero también muy inteligente».