Savinho, extremo del Manchester City, es «el tipo de jugador» que el Tottenham necesita, según un exspur, que indica tres fichajes prioritarios para Roberto De Zerbi este verano

El Tottenham siempre se ha enorgullecido de su fútbol ofensivo, identidad que De Zerbi podría recuperar tras asegurar la permanencia. Sandro pide a la directiva paciencia para que el técnico construya el equipo y recuerda el equilibrio táctico que logró Guardiola. Sandro explicó: «De Zerbi necesita tiempo y libertad para elegir a los jugadores; se trata de confianza a lo largo del tiempo, ¿no? Será un gran cambio, pues ahora tenemos una filosofía. El fútbol ha cambiado: todos quieren ganar, pero el Tottenham siempre ha sido ofensivo y necesita un técnico que comparta esa idea. Claro, en la Premier no basta con atacar: hay que ser inteligente y controlar el partido. Guardiola, por ejemplo, es muy ofensivo, pero también muy listo».