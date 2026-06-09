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Savinho, extremo del Manchester City, es «el tipo de jugador» que el Tottenham necesita, según un exspur, que indica tres fichajes prioritarios para Roberto De Zerbi este verano
Sandro detalla las prioridades del Tottenham en materia de fichajes
En declaraciones a Stake, Sandro explicó qué necesita De Zerbi en el mercado de verano. El técnico llegó en marzo y salvó al equipo en la última jornada con tres victorias, dos empates y dos derrotas en siete partidos. Tras esa salvación, el brasileño señaló las bandas y el delantero centro como prioridades y mencionó a un extremo valorado en 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares). «Debemos reforzar el ataque con extremos y un delantero, pues algunos, como Richarlison, pueden marcharse», afirmó. He oído mucho sobre la llegada de Savinho como extremo, y debemos centrarnos en esas posiciones y en ese perfil de jugador».
- AFP
Savinho aporta una experiencia contrastada en el camino hacia el éxito
Savinho se ha convertido en un ganador serial desde que fichó por el Manchester City procedente del Troyes por 25 millones de euros (22 millones de libras/29 millones de dólares) para la temporada 2024-25. Ya había destacado en su cesión al Girona, donde marcó 11 goles en 41 partidos. En el City ha marcado siete goles en 84 partidos y ha ganado la FA Cup, la Copa de la Liga 2026 y la Community Shield. Sandro quiere al delantero en Londres, pero reconoce que debe renovar la zaga: «No sé qué pasará con los defensas; probablemente se vaya Romero y necesitemos reforzar el centro de la defensa».
Tiempo necesario para poner en práctica una nueva filosofía
El Tottenham siempre se ha enorgullecido de su fútbol ofensivo, identidad que De Zerbi podría recuperar tras asegurar la permanencia. Sandro pide a la directiva paciencia para que el técnico construya el equipo y recuerda el equilibrio táctico que logró Guardiola. Sandro explicó: «De Zerbi necesita tiempo y libertad para elegir a los jugadores; se trata de confianza a lo largo del tiempo, ¿no? Será un gran cambio, pues ahora tenemos una filosofía. El fútbol ha cambiado: todos quieren ganar, pero el Tottenham siempre ha sido ofensivo y necesita un técnico que comparta esa idea. Claro, en la Premier no basta con atacar: hay que ser inteligente y controlar el partido. Guardiola, por ejemplo, es muy ofensivo, pero también muy listo».
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El Tottenham tendrá un verano intenso: respaldará a De Zerbi en el mercado, perseguirá fichajes como Savinho y gestionará las posibles salidas de Richarlison y Cristian Romero. Tras la dramática salvación en la última jornada, el técnico empezará enseguida a implantar su exigente esquema táctico en la pretemporada.