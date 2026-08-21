Getty Images
Traducido por
¡Savinho, arrebatado! El Tottenham supera los 300 millones de libras en gasto con una enorme operación de 85 millones de libras al Manchester City
Atando el fichaje estrella
Según ESPN, el Tottenham ha acordado un traspaso de hasta 85 millones de libras con el Manchester City para fichar al extremo Savinho. Los Spurs pagarán 75 millones de libras iniciales más otros 10 millones en variables por objetivos, poniendo fin a una larga persecución que se remonta al verano pasado.
El jugador, de 22 años, pasará ahora el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de larga duración en el norte de Londres. Las fuentes también confirman que el Tottenham sigue en conversaciones por separado para cerrar otro acuerdo por el delantero del City Omar Marmoush.
- Getty Images Sport
En busca de un nuevo capítulo
Savinho llegó al Manchester City procedente del Troyes en 2024 por 40 millones de euros, y pasó a disputar un total de 53 partidos, con dos goles y 12 asistencias. El verano pasado, el Tottenham no tuvo éxito en una primera oferta por el extremo antes de que este optara por quedarse y pelear por su sitio.
Finalmente, solo fue titular en siete partidos de la Premier League durante la última temporada de Pep Guardiola al frente del equipo. De forma crucial, quedó fuera de la convocatoria del City para la derrota del pasado domingo en la Community Shield ante el Arsenal en Cardiff mientras avanzaban las negociaciones.
Enorme ola de gasto en verano
La adquisición de Savinho eleva el gasto total de Tottenham este verano por encima de la barrera de los 300 millones de libras. El equipo de Roberto De Zerbi ha reforzado notablemente su plantilla durante el mercado, incorporando a Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke, además de a los agentes libres Marcos Senesi, Andy Robertson y Martin Dubravka.
Al mismo tiempo, el club ha logrado recuperar alrededor de 140 millones de libras con las salidas de Luka Vuskovic, Cristian Romero y Djed Spence. Estas inteligentes salidas han ayudado a equilibrar las cuentas en medio de su agresiva campaña de fichajes.
- AFP
Listo para el debut
Con su reconocimiento médico a punto de producirse, la atención se centra rápidamente en cómo Savinho se integrará en el planteamiento táctico de De Zerbi. Está previsto que el técnico comparezca ante los medios el viernes, antes del partido inaugural de la Premier League de Tottenham en casa de Brentford el sábado.
Asegurar la llegada de un jugador del calibre de Savinho representa toda una declaración de intenciones para el Tottenham, que busca arrancar con fuerza. Los aficionados esperarán con entusiasmo su presentación oficial y su posible debut en las primeras semanas de la temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias