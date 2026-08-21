¡Savinho, arrebatado! El Tottenham supera los 300 millones de libras en gasto con una enorme operación de 85 millones de libras al Manchester City

Según ESPN, el Tottenham ha acordado un traspaso de hasta 85 millones de libras con el Manchester City para fichar al extremo Savinho. Los Spurs pagarán 75 millones de libras iniciales más otros 10 millones en variables por objetivos, poniendo fin a una larga persecución que se remonta al verano pasado.

El jugador, de 22 años, pasará ahora el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de larga duración en el norte de Londres. Las fuentes también confirman que el Tottenham sigue en conversaciones por separado para cerrar otro acuerdo por el delantero del City Omar Marmoush.