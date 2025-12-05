La Saudi Pro League se alista para financiar la salida de Mohamed Salah tras perder protagonismo en el Liverpool

Salah ha pasado los dos últimos partidos de la Premier League en el banquillo, una decisión que sorprendió a la afición y reavivó las dudas sobre su futuro a largo plazo en el Liverpool. La elección de Arne Slot de prescindir del máximo goleador activo de la Premier League llega en un momento de irregularidad del equipo, alimentando la especulación sobre la relación entre el entrenador —bajo presión— y el extremo egipcio. Mientras tanto, según The Telegraph, la Saudi Pro League ha dejado claro que estaría lista para aportar los fondos necesarios si Salah muestra interés en dejar Anfield.

Liverpool ya rechazó una oferta de 150 millones de libras de Al-Ittihad en 2024, y el propio Salah reconoció que las negociaciones con altos directivos de la SPL fueron “serias” antes de renovar su contrato el pasado verano. Ese acuerdo, vigente hasta 2027, implica que cualquier operación ahora requeriría una tarifa de transferencia significativa, lo que da aún más relevancia al hecho de que el futbolista haya perdido protagonismo recientemente. Aunque Liverpool mantiene el control contractual, la imagen de un Salah relegado altera la dinámica.

Con Arabia Saudita apuntando a seguir atrayendo superestrellas de cara al Mundial 2034, Salah encaja en el perfil de un fichaje de impacto. Cuatro clubes de la Pro League están controlados mayoritariamente por el Fondo de Inversión Pública del país, lo que garantiza respaldo económico para operaciones de alto calibre incluso después del gasto limitado del último verano. Si Salah muestra disposición a marcharse, la dirigencia de la liga saudita está preparada para moverse con rapidez.