Sassuolo y Milan se reparten los puntos en un partido que solo se animó en su tramo central. Maignan destaca con dos grandes intervenciones y recibe un 7. También cumplen Moreira y Bowie, con un 6,5. Decepciona Goncalo Ramos, que no marca desde la segunda jornada, contra el Venezia.
Sassuolo-Milan, las notas de CM: Rabiot ilusiona, Ramos decepciona. Maignan, decisivo; ¡qué partido de Bakola!
Notas del Sassuolo
Muric 6: en el gol de Rabiot no cubre el primer palo, pero se redime con una intervención salvadora ante Chukwueze. Excelente, como siempre, en las salidas.
Van der Brempt 5,5: sufre ante Moreira, que lo encara y lo supera a menudo y con relativa facilidad. Poco participativo en ataque (desde el 78' Cinquegrano s. v.)
Caleta-Car 6,5: sigue a Ramos hasta dentro de los vestuarios: con oficio y experiencia, limita a su rival directo.
Leysen 6: el defensa belga había empezado bien el partido, había empezado bien el partido, imponiéndose sobre todo en el juego aéreo, pero acaba teniendo que retirarse tras un choque fortuito con Pulisic: posible esguince de rodilla izquierda. (desde el 27' del primer tiempo, Odenthal 7: dos partidos, dos goles. Es el héroe de la jornada)
Doig6,5: se incorpora bien al ataque por su banda y también marca bien a Chukewueze. Un soldado.
Adzic 5,5: talento puro, purísimo, pero se enciende como las luces del árbol de Navidad. En su mejor jugada se encuentra con un Maignan en versión Super Man que le cierra el paso. (desde el 60', Thorstvedt 6,5: entrada decisiva: desarma a la defensa del AC Milan con sus llegadas al área)
Matic 6,5: El Profesor imparte una lección de manual sobre cómo gestionar los momentos del partido. No pierde nunca un balón (desde el 78', Lipani s. v.)
Bakola 7: da amplitud al juego al abrirse hacia las bandas. Tiene calidad, entrega y sentido del tiempo: con Aquilani seguirá creciendo. Y mucho.
Berardi 5: comete muchos errores impropios de él en la primera fase del partido. Por una vez, ante el Milan solo ve negro y no rojo.
Esposito 5,5: trabaja mucho para el equipo al comienzo del partido y abre espacios para las llegadas de los centrocampistas, pero acaba jugando más de 10 que de 9 y deja vacía el área del AC Milan. El internacional italiano acusa el esfuerzo de sus compromisos con la selección y pronto se queda sin fuerzas. (desde el 60', Bowie 6,5: Maignan le gana el duelo, pero cambia el ritmo del Sassuolo al ir a la «guerra» contra todos)
Laurienté 6: crea algunos problemas a la defensa del AC Milan con su velocidad. Su único defecto: la falta de precisión en el disparo.
Entrenador, Aquilani 6,5: consigue un punto valioso con una actuación de un equipo compacto y bien plantado sobre el terreno de juego.
NOTAS DEL MILAN
Maignan 7: milagroso ante Adzic y Bowie, también responde en el tiempo añadido frente a Thorstvedt. Sólido.
Gila 6,5: la garra y las ideas nunca faltan en las actuaciones del español. También firma un gran partido como lateral derecho.
Gabbia 6: desafortunado estreno como titular esta temporada: el central de Busto Arsizio tiene que abandonar el campo por un problema en el músculo flexor tras una intervención desesperada ante Laurientè, que se dirigía hacia la portería (desde el minuto 20 del primer tiempo, De Winter)
Pavlovic 5,5: sufre mucho ante Bowie en el tramo final y ve la amarilla. En el primer tiempo no coloca un cabezazo desde cerca: podía haberlo hecho mucho mejor.
Estupinan 6: comete un único error de colocación, que le cuesta una amarilla importante por agarrar a Berardi. Mantiene bien su posición y también tiene un par de buenas ideas al final del primer tiempo. (desde el minuto 46 del segundo tiempo, Modric 6: con él en el campo, el Milan juega con más lógica y lucidez)
Chukwueze 5,5: cada vez más atento en el aspecto táctico. No basta, porque en los momentos clave le falta la jugada decisiva: Muric le niega el gol, pero él tarda en rematar. (desde el minuto 84, Hutchinson s. c.)
Musah 5,5: corre mucho, pero a menudo en vano. Desperdicia un contragolpe al tardar en pasarle el balón a Ramnos. Máximo esfuerzo, pero rendimiento insuficiente. (desde el minuto 78, Jashari s. c.)
Rabiot 6,5: el gol, su tercero en seis partidos, eleva una actuación con altibajos.
Moreira 6,5: lo hace todo: crea y defiende, desde el primer minuto hasta el 94. Tiene mucha energía, ideas y una calidad de gran nivel. Positivo.
Pulisic 5,5: se mueve demasiado lejos del área y toca pocos balones en el primer tiempo. Una genialidad deja a Chukwueze mano a mano con Muric, pero es muy poco para un jugador como el estadounidense. (desde el minuto 78, Cisse 6: no consigue sorprender a Muiric con un disparo con efecto)
Ramos 5: aparece entre los minutos 44 y 45 del primer tiempo con dos remates a portería: en el segundo podía haberlo hecho mejor y haber colocado el cabezazo. El problema existe porque no encuentra el gol y siempre juega fuera del área. Decepción.
Entrenador, Amorim 6: prepara bien el inicio del partido, pero le faltan valentía y empuje en la fase final. Un punto que deja cierto sabor agridulce.
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