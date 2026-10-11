Muric 6: en el gol de Rabiot no cubre el primer palo, pero se redime con una intervención salvadora ante Chukwueze. Excelente, como siempre, en las salidas.

Van der Brempt 5,5: sufre ante Moreira, que lo encara y lo supera a menudo y con relativa facilidad. Poco participativo en ataque (desde el 78' Cinquegrano s. v.)

Caleta-Car 6,5: sigue a Ramos hasta dentro de los vestuarios: con oficio y experiencia, limita a su rival directo.

Leysen 6: el defensa belga había empezado bien el partido, había empezado bien el partido, imponiéndose sobre todo en el juego aéreo, pero acaba teniendo que retirarse tras un choque fortuito con Pulisic: posible esguince de rodilla izquierda. (desde el 27' del primer tiempo, Odenthal 7: dos partidos, dos goles. Es el héroe de la jornada)

Doig6,5: se incorpora bien al ataque por su banda y también marca bien a Chukewueze. Un soldado.

Adzic 5,5: talento puro, purísimo, pero se enciende como las luces del árbol de Navidad. En su mejor jugada se encuentra con un Maignan en versión Super Man que le cierra el paso. (desde el 60', Thorstvedt 6,5: entrada decisiva: desarma a la defensa del AC Milan con sus llegadas al área)

Matic 6,5: El Profesor imparte una lección de manual sobre cómo gestionar los momentos del partido. No pierde nunca un balón (desde el 78', Lipani s. v.)

Bakola 7: da amplitud al juego al abrirse hacia las bandas. Tiene calidad, entrega y sentido del tiempo: con Aquilani seguirá creciendo. Y mucho.

Berardi 5: comete muchos errores impropios de él en la primera fase del partido. Por una vez, ante el Milan solo ve negro y no rojo.

Esposito 5,5: trabaja mucho para el equipo al comienzo del partido y abre espacios para las llegadas de los centrocampistas, pero acaba jugando más de 10 que de 9 y deja vacía el área del AC Milan. El internacional italiano acusa el esfuerzo de sus compromisos con la selección y pronto se queda sin fuerzas. (desde el 60', Bowie 6,5: Maignan le gana el duelo, pero cambia el ritmo del Sassuolo al ir a la «guerra» contra todos)

Laurienté 6: crea algunos problemas a la defensa del AC Milan con su velocidad. Su único defecto: la falta de precisión en el disparo.





Entrenador, Aquilani 6,5: consigue un punto valioso con una actuación de un equipo compacto y bien plantado sobre el terreno de juego.