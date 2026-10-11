El Sassuolo-Milan, que comienza a las 18 horas, podría ser importante para la clasificación de ambos clubes. Por un lado, el Milan de Amorim persigue al Inter y a la Lazio y podría alcanzar a la Roma en la tabla. Por el otro, el Sassuolo podría alcanzar al Napoli y recortar distancias con el Milan en la lucha por los puestos europeos. Por eso, habrá mucha presión sobre el equipo arbitral, encabezado por Michael Fourneau. En la sala VAR de Lissone estarán Santoro y Meraviglia. Calciomercato repasa las acciones más discutidas del partido.
Sassuolo-Milan, la polémica arbitral en directo: De Winter cae en el área y pide penalti. Faltan dos tarjetas amarillas, una para Musah y otra para Bakola
LA DESIGNACIÓN COMPLETA
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
45+8': DE WINTER PIDE PENALTI
De Winter se coloca en el área tras un rechace de un saque de esquina y cae al entrar en contacto con Van der Brempt. Fourneau considera que no hay falta en el contacto entre la pierna del exdefensa del Como y la del central del AC Milan. El VAR detiene la reanudación del juego en la primera interrupción, pero considera que la acción es reglamentaria o que no hay motivos para intervenir. Revisión completada y sin cambios.
45+3 Amarilla para De Winter
Chukwueze pierde el balón y Laurienté puede arrancar en vertical. Regatea a dos rivales y De Winter se ve obligado a derribarlo sujetándolo para frenar el contraataque. Amarilla de manual.
41' AMONESTADO ESTUPIÑÁN
Mala pérdida de balón de Rabiot, que obliga a Estupinan a frenar por las malas a Berardi. Agarrón y amarilla automática, la primera del partido.
40' MOREIRA SE ARRIESGA A VER LA AMARILLA
Tras ser provocado por Van der Brempt, Moreira se desentiende del balón y derriba con una carga al lateral del Sassuolo, que cae al suelo y se golpea la cabeza. Fourneau no considera que la acción sea falta, pero el riesgo fue altísimo.
31': Falta una tarjeta amarilla para Bakola
Bakola, al intentar contener a Gila, le pisa el talón con los tacos. Falta clara, Fourneau la señala, pero también en esta ocasión opta por un criterio permisivo y no le muestra la tarjeta amarilla. La amarilla era clara.
2': Musah debió ver la amarilla
Faltó una tarjeta amarilla para Yunus Musah. El centrocampista del AC Milan llega tarde y comete falta sobre Bakola, frenando un posible contraataque del Sassuolo. Fourneau opta por hablar con él, pero la acción merecía la tarjeta.
Así lo comentó Marelli: «Aunque estamos al principio, esta entrada era merecedora de tarjeta amarilla por impudencia».
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