Terminada la pausa de selecciones, vuelve la Serie A también para Sassuolo y Milan, que se enfrentarán a partir de las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia.

Después de cinco jornadas, el Milan, con 11 puntos, está a solo tres de la Roma, que empató 0-0 en Como, y debe seguir el ritmo del Inter, que ganó al Parma y se colocó con 16 puntos. El Sassuolo de Aquilani, por su parte, seguiría el ritmo del Napoli con una victoria, alcanzaría provisionalmente a la Juventus y se quedaría a un punto del Milan.







