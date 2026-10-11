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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Sassuolo-Milan, empate 1-1 sin espectáculo: oportunidad desperdiciada y paso atrás para Amorim

AC Milán
Sassuolo
Serie A
Sassuolo vs AC Milán

El Sassuolo y el Milan no pasan del 1-1 en un partido con pocas emociones y muchas imprecisiones.

Terminada la pausa de selecciones, la Serie A también se reanudó para Sassuolo y Milan, pero el partido que comenzó a las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia no fue tan emocionante como todos esperaban. De hecho, todo lo que conduce al 1-1 final sucede en cinco minutos de la segunda parte. El empate satisface, obviamente, más a Alberto Aquilani que a Ruben Amorim, quien, pese a seguir invicto, da un importante paso atrás respecto a la convincente victoria contra el Lecce.


La primera parte transcurre sin apenas ocasiones de gol y, por desgracia, son las dos preocupantes lesiones de Gabbia (lesión muscular en los flexores, que le obliga a salir en camilla) y Leysen (torsión de rodilla, por la que se lo llevan en brazos) las imágenes más destacadas de los primeros 45 minutos. Muric frena las escasas ocasiones de Goncalo Ramos y Maignan llega al descanso sin haber tenido que hacer ninguna parada decisiva. 


En la segunda parte, los cambios de Amorim y Aquilani desbloquean el partido. El Milan se adelanta primero gracias a Rabiot, que saca un potente zurdazo tras una asistencia de Modric y bate a un Muric que falla en el primer palo. La ventaja del Milan solo dura cinco minutos, porque las entradas de Bowie y Thorstved alteran el equilibrio defensivo del Milan. Maignan se luce dos veces ante los dos recién ingresados, pero no puede hacer nada frente al disparo de Odenthal desde dentro del área pequeña en una jugada nacida de un saque de esquina. 


Con el empate restablecido, baja el ritmo, aunque Muric y Maignan vuelven a mantener a salvo sus respectivas porterías en un final de partido sin demasiadas emociones. El empate acaba siendo el resultado más justo, pero quienes salen sonriendo del Mapei Stadium son los locales y no el Milan, que, con el punto sumado, ve cómo Inter y Lazio se alejan a +4 y, sobre todo, no consigue alcanzar a la Roma, que había empatado con el Como por la tarde.


SASSUOLO-MILAN 1-1

GOLEADORES: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)



  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    71' OCASIÓN - Pulisic encuentra el desmarque en profundidad de Chukwueze, pero esta vez Muric sale a tiempo para impedir que dispare.


    68' GOL - Córner sacado raso. Ramos desvía el balón y este acaba en la zurda de Odenthal, que remata a la media vuelta de inmediato y bate a Maignan. El VAR revisa la posición de Bowie.


    66' DOBLE OCASIÓN - El Milan falla en la salida de balón y Thorstvedt habilita a Bowie, que busca colocar un zurdazo. Maignan se estira y detiene el disparo. Laurienté no remata de primeras el rechace y envía un centro al área, donde Thorstvedt no logra imprimir potencia a su remate de tacón. Maignan atrapa el balón.


    63' GOL - Rabiot recibe el balón desde la izquierda dentro del área y suelta un potente derechazo que sorprende a Muric por el primer palo.


    60' Goncalo Ramos recoge el balón escorado a la izquierda, recorta desde la frontal y busca un disparo con rosca, pero no encuentra portería.


    59' OCASIÓN - Gila pierde el balón y propicia una contra del Sassuolo. Adzic conduce bien la jugada y abre para Berardi, que le devuelve el balón para que se interne en el área. Gila vuelve a fallar y Adzic consigue rematar hacia la portería de Maignan, que se luce con una parada, aunque Esposito estaba solo en el área pequeña.


    45+7' OCASIÓN - Centro de Moreira que encuentra a Pavlovic completamente solo en el segundo palo. El central intenta colocar el cabezazo, pero Muric vuelve a evitar el gol.


    45+4 - Moreira recibe el balón de Estupinan dentro del área, se gira y dispara en un espacio mínimo. Muric vuelve a estar atento y detiene el balón con facilidad.


    44' OCASIÓN - Chukwueze pone un centro tenso hacia el centro del área y Ramos se adelanta a Odenthal para cabecear. Muric vuelve a salvar y manda el balón a córner.


    43' OCASIÓN - Gila recorre todo el campo en una carrera y encuentra el desmarque en profundidad de Goncalo Ramos, escorado a la derecha. El delantero recorta hacia su zurda y suelta un potente disparo que Muric desvía hacia un lado con el puño.


    32' OCASIÓN - Moreira lanza desde la derecha una falta cerrada hacia el primer palo y encuentra el desmarque de Rabiot. Su cabezazo se adelanta a la salida de Muric, pero el balón se marcha ligeramente alto.


    25' LEYSEN TAMBIÉN SALE EN CAMILLA - Pulisic y Leysen chocan en una disputa al borde del área del Sassuolo y el defensa se detiene de inmediato gritando de dolor. La intervención de los médicos tampoco consigue resolver el problema del central belga, obligado a salir por una lesión en la rodilla izquierda, sostenido por el personal sanitario.


    18' GABBIA SALE EN CAMILLA - Gabbia se lesiona y tiene que ser sustituido. El defensa intenta estirarse para frenar a Laurienté, que se dirigía hacia la portería, pero no alcanza ni el balón ni al jugador y se detiene de inmediato con un grito de dolor. La intervención del cuerpo médico tampoco consigue ponerlo en pie y el central se ve obligado a abandonar el campo entre lágrimas con ayuda de una camilla.


    12' Goncalo Ramos irrumpe en el área por la derecha y centra hacia el medio, pero no encuentra a Diego Moreira, a quien Adzic se adelanta en el último instante tras recuperar la posición.


    4' Gabbia envía un balón largo en profundidad para Moreira, que arranca al límite del fuera de juego, pero Muric sale del área y despeja de cabeza.


    0' El partido comienza a las 18 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia


    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

  • SASSUOLO-MILAN: FICHA DEL PARTIDO

    Sassuolo-Milan 1-1


    Goleadores: 63' Rabiot (M) 68' Odenthal (S)


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt (79' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (27' Odenthal), Doig; Bakola, Matic (79' Lipani), Adzic (61' Thorstvedt); Berardi, Esposito (61' Bowie), Lauriente.

    Suplentes: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Sulemana.

    Entrenador: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia (17' De Winter), Pavlovic, Estupinan (46' Modric); Musah (79' Jashari), Rabiot; Chukwueze (85' Hutchinson), Pulisic (79' Cisse), Moreira; Ramos.

    Suplentes: Bouyer, Torriani, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Bartesaghi, Terracciano F., Camardo.

    Entrenador: Amorim.


    Árbitro: Fourneau

    Amonestados: Estupinan (M), De Winter (M), Ramos (M), Pavlovic (M), Thorstvedt (S)

    Expulsados: -

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