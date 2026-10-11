Sassuolo-Milan 0-0 EN DIRECTO: Muric salva dos veces ante Ramos. Gabbia sale en camilla y Leysen también se lesiona

45+4 - Moreira recibe el balón de Estupinan en el área, se gira y dispara sin apenas espacio. Muric vuelve a estar atento y detiene el tiro con facilidad.





44' OCASIÓN - Chukwueze envía un centro cerrado hacia el corazón del área y Ramos se adelanta a Odenthal para rematar de cabeza. Muric vuelve a salvar a su equipo y manda el balón a córner.





43' OCASIÓN - Gila recorre todo el campo en una arrancada y sirve un pase vertical a Goncalo Ramos, que se desmarca hacia la derecha. El delantero recorta hacia su izquierda y saca un potente disparo que Muric despeja de puños hacia un lado.





32' OCASIÓN - Moreira lanza una falta cerrada desde la derecha hacia el primer palo y encuentra el desmarque de Rabiot. Su cabezazo se anticipa a la salida de Muric, pero el balón se marcha ligeramente alto.





25' LEYSEN TAMBIÉN SALE EN CAMILLA - Pulisic y Leysen chocan en un duelo al borde del área del Sassuolo y el defensa se detiene de inmediato gritando de dolor. Los médicos tampoco consiguen solucionar la situación del central belga, obligado a salir por un problema en la rodilla izquierda, sostenido por el personal sanitario.





18' GABBIA SALE EN CAMILLA - Gabbia se lesiona y tiene que ser sustituido. El defensa intenta lanzarse para frenar a Laurientè, que avanzaba hacia la portería, pero no alcanza ni el balón ni al jugador y se detiene de inmediato con un grito de dolor. El cuerpo médico tampoco consigue ponerlo en pie y el central se ve obligado a abandonar el campo entre lágrimas con ayuda de una camilla.





12' Goncalo Ramos irrumpe en el área por la derecha y centra, pero no encuentra por muy poco a Diego Moreira, al que Adzic se adelanta en el último momento tras recuperar la posición.





4' Gabbia envía un pase largo en profundidad a Moreira, que arranca al límite del fuera de juego, pero Muric sale del área y despeja de cabeza.





0' El partido comienza a las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia





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