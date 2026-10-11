Sassuolo-Milan 0-0 EN DIRECTO: Muric salva dos veces ante Ramos. Gabbia sale en camilla y Leysen también se lesiona

Concluido el parón de selecciones, vuelve la Serie A también para el Sassuolo y el AC Milan, que se enfrentarán a partir de las 18:00 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia.
Tras cinco jornadas, el AC Milan suma 11 puntos y está a solo tres de la Roma, que empató 0-0 en Como. Además, debe seguir el ritmo del Inter, que venció al Parma y se ha situado con 16 puntos. El Sassuolo de Aquilani, por su parte, seguiría el ritmo del Napoli con una victoria, igualaría momentáneamente a la Juventus y se pondría también a un punto del AC Milan.
SASSUOLO-AC MILAN 0-0
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