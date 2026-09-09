Obviamente, con este contratiempo Volpato se perderá con total seguridad el partido programado para el domingo 13 de septiembre a las 20:45 contra la Juventus, pero también el siguiente ante el Monza, previsto para el viernes 18 a las 20:45.

Después llegará el parón y ahí se entenderá cuánto podrá acelerar, o no, en su proceso de regreso. Con una baja de un mes se llegaría a las puertas del partido contra el Milan, programado para el 11 de octubre a las 18:00; si se alargan más los plazos, respetando un proceso de 5/6 semanas, entonces también los encuentros contra Como y Lazio estarán en el aire.