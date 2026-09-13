A continuación, las notas de Sassuolo-Juventus 3-2, partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato de Serie A 2026-27.
Traducido por
Sassuolo-Juventus, las notas de CM: Zhegrova ilusiona, Kolo Muani desastroso, Adzic de fábula, Matic maestro. Y Aquilani vence a Spalletti
Sassuolo
Muric 7: el larguero, tras ser rozado, lo salva ante Nico González al inicio; luego detiene con facilidad un zurdazo de Koopmeiners y un derechazo de Conceiçao. Al comienzo de la segunda parte está bien para mandar a córner un derechazo de Alajbegovic, repitiéndose de nuevo ante el bosnio en el 60', y respondiendo pocos minutos después frente a Douglas Luiz. Grande, al final, la parada sobre Alajbegovic.
Cinquegrano 6,5: se deja ver tanto en cobertura sobre Alajbegovic como en su empuje por la banda, doblando a Berardi.
Leysen 6,5: junto a Idzes se reparte la tarea de marcar a Kolo Muani, sin concederle nada al francés. Preciso durante todo el partido con los delanteros, ve una amarilla al final por falta sobre Woltemade.
Idzes 6,5: preciso en la marca, respecto a Leysen se deja ver más también en ataque, buscando el cabezazo en las jugadas a balón parado. (Desde el 81' Caleta-Car: sc)
Doig 6,5: se pone en evidencia con una incursión por la izquierda, en el 35', con balón al exterior de la red. Partido de sustancia y recorrido.
Thorstvedt 6: preferido a Adzic, ofrece una contribución de cantidad en el centro del campo, hasta la sustitución. (Desde el 70' Adzic 7,5: en el último suspiro, encuentra el gol del ex que congela la segunda remontada de la Juventus: es el gol del 3-2, con efecto al segundo palo. Hace un año marcaba con la camiseta de la Juventus el gol del 4-3 al Inter en el último minuto. Ahora está cedido en el Sassuolo y se repite contra la Juventus: para él, un cuento de hadas).
Matic 8: en el centro del campo hace valer su experiencia y sus geometrías ante Douglas Luiz y Koopmeiners. Su asistencia para el gol de Esposito es un golpe de maestro, que luego repite con otras jugadas en la fase de elaboración del juego.
Lipani 5,5: junto a Thorstvedt es uno de los pulmones que permiten a Matic desarrollar sus geometrías. Una amarilla al inicio de la segunda parte limita sus intervenciones de contención, y poco después Aquilani lo sustituye. (Desde el 55' Bakola 6,5: es un jugador seguido por la Juventus con vistas al mercado: la asistencia para el gol de Bowie es valiosa).
Berardi 6: por la derecha es una molestia constante en la mente de la defensa de la Juventus, pero también se desplaza al centro, actuando como un auténtico 'regista' del juego ofensivo del Sassuolo. Al filo del descanso exige a Vicario una parada abajo con un zurdazo lejano. Repite al inicio de la segunda parte, encontrando la parada de Vicario. Busca a menudo la combinación con Matic. (Desde el 70' Dominguez 6: entra y cumple)
Esposito 7: juega de delantero centro, con la tarea tanto de buscar la portería como de abrir espacios para Berardi y Laurienté. Un disparo suyo desde la frontal se marcha fuera por poco a la izquierda de Vicario. A medida que pasan los minutos, y sobre todo en la segunda parte, empieza a moverse por todo el frente de ataque, hasta encontrar el gol, de derechas, tras una valiosa asistencia de Matic. (Desde el 70' Bowie 7: aparece en una ocasión, pero es la más importante: con asistencia de Bakola marca el 2-1.
Laurienté 6,5: partiendo desde la izquierda del frente de ataque, trabaja mucho para sus compañeros, con un par de buenas aperturas hacia la banda opuesta. En la segunda parte pone en dificultades a Kalulu.
Entr. Aquilani 7: partido bien preparado y terminado todavía mejor, con cambios acertados y decisivos. El alumno vence al maestro Spalletti.
JUVENTUS
Vicario 5,5: su primera intervención es una salida de rodilla poco antes de la media hora, luego también sale de cabeza, en tres cuartos, anticipándose a Berardi. De nuevo ante Berardi bloca por bajo un zurdazo del capitán neroverdi al filo del descanso, y vuelve a responder al inicio del segundo tiempo, enviando a córner otro zurdazo del número 10. En los tres goles del Sassuolo la culpa es más de la defensa que suya, pero con tres tantos encajados no se le puede dar el aprobado.
Kalulu 5: atento con Laurienté y poco inclinado a proyectarse en ataque, está impreciso en algunos pases y en el control sobre Laurienté. En el gol de Adzic no está, igual que los centrales: estaban todos arriba.
Bremer 4,5: hace valer el físico y su capacidad de anticipación tanto ante Esposito como ante Laurienté. Junto a Kelly, se deja superar por Esposito y Matic en la jugada del 1-0. También en el gol del 2-1 su posición no es perfecta, y luego en el 3-2 no está, estaba arriba.
Lucumí 5,5: cierra bien sobre Berardi tras un pase errado de Conceicao. Luego se precipita en la entrada sobre Esposito que le cuesta la amarilla y el consiguiente cambio al descanso. (Desde el 46' Kelly 5: en el gol de Esposito, junto a Bremer, se deja superar por el delantero del Sassuolo).
Celik 5,5: por su lado está el cliente más difícil del Sassuolo: Berardi. Celik le anticipa bien al inicio del partido, luego el capitán del Sassuolo empieza a moverse más por todo el frente y para el turco no es fácil seguirle. Crece en el segundo tiempo, con buenas recuperaciones sobre Berardi y Esposito. La jugada del gol del Sassuolo, sin embargo, nace desde su banda.
Douglas Luiz 5,5: ya se ha adueñado con seguridad del centro del campo de la Juventus, pero los pases son casi siempre apoyos al compañero más cercano, sin asumir nunca riesgos. Valioso con algunas recuperaciones, también lo intenta con un derechazo detenido por Muric. Ve una amarilla por una falta sobre Doig.
Koopmeiners 5,5: se alterna en la sala de máquinas con Douglas Luiz, jugando en el centroizquierda del mediocampo de la Juventus. Tímido y a veces impreciso en las verticalizaciones. Poco después de la media hora tiene la ocasión para soltar su zurda desde la frontal del área, pero el disparo es flojo y previsible. En la reanudación baja claramente (Desde el 70' Sarr 5,5: entró en un final de partido para olvidar para la Juventus).
Conceicao 6: en el arranque ofrece un pase atrás comprometido que abre una contra del Sassuolo y concede una ocasión a Berardi. Crece durante el primer tiempo y encuentra espacio con velocidad y regate por la derecha, pero luego el último pase no siempre es preciso. Al final de la primera parte se desplaza a la izquierda y desde ahí lo prueba con un derechazo detenido por Muric. (Desde el 60' Zhegrova 7,5: entra e intenta algún destello, con mucho énfasis y poca concreción. Sí es concreto, y mucho, cuando en el 82' controla el balón y luego marca con una precisa zurda. Pero no acaba ahí: ya en pleno descuento, otra vez con la izquierda, aunque esta vez con potencia, encuentra el gol del 2-2).
Nico Gonzalez 6: nada más empezar roza el larguero con un buen derechazo desde la frontal del área. Siempre da la sensación de ser el más peligroso de la Juventus, en potencia y en los hechos, y sus arrancadas son continuas, tanto hacia delante como en tareas de cobertura. (Desde el 60' Woltemade 5: tuvo la gran ocasión en el 84', cuando cabeceó pero mandó fuera).
Alajbegović 6: toca muchos balones y, al cuarto de hora, se libera con una genialidad de doble bicicleta por la izquierda, poniendo la pelota en el área, sin encontrar sin embargo compañeros listos para rematar. En cuanto tiene el balón arranca en progresión y a los defensores neroverdi les cuesta frenarle. Inicia la segunda parte con un derechazo parado y enviado a córner por Muric, algo que vuelve a intentar en el 60', con el mismo resultado. Luego lo intenta una tercera vez, de manera egoísta, provocando la ira de Spalletti porque no asiste a Kolo Muani y Woltemade. Después, a pocos minutos del final, tras el 1-1, se encuentra con una gran parada de Muric. (Desde el 88' Oboawvoduo: s/c).
Kolo Muani 4: empieza con muchísimas dificultades, como en los partidos anteriores, tanto para aparecer como en el control del balón: en el primer tiempo es casi un fantasma, y en la reanudación las cosas no cambian: está totalmente ausente.
Entr. Spalletti 5: pierde el duelo con el alumno Aquilani. La entrada de Zhegrova es acertada, la insistencia con Kolo Muani menos. En el final, con 2-2, quizá debería haber dicho al equipo que se conformara con la segunda remontada lograda, en vez de lanzarse de forma temeraria en busca de la victoria, acabando por sufrir una derrota).
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