A continuación, las notas de Sassuolo-Juventus 3-2, partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato de Serie A 2026-27.
Traducido por
Sassuolo-Juventus, las notas de CM: Zhegrova ilusiona, Kolo Muani desastroso, Adzic de ensueño, Matic maestro. Y Aquilani bate a Spalletti
Sassuolo
Muric 7: el larguero astillado le salva ante Nico Gonzalez en el arranque, luego detiene con facilidad un zurdazo de Koopmeiners y un derechazo de Conceicao. Al inicio de la segunda parte está acertado para desviar a córner un derechazo de Alajbegovic, repitiéndose de nuevo ante el bosnio en el 60', y respondiendo unos minutos más tarde ante Douglas Luiz. Grande, al final, la parada ante Alajbegovic.
Cinquegrano 6,5: se deja ver tanto en cobertura sobre Alajbegovic como en la proyección por la banda, doblando a Berardi.
Leysen 6,5: junto a Idzes se reparte la tarea de marcar a Kolo Muani, sin conceder nada al francés. Preciso durante todo el partido con los delanteros, ve una amarilla al final por falta sobre Woltemade.
Idzes 6,5: preciso en la marca, respecto a Leysen se deja ver más también en ataque, para buscar el remate de cabeza en las jugadas a balón parado. (Desde el 81' Caleta-Car: s/c)
Doig 6,5: se pone en evidencia con una incursión por la izquierda, en el 35', con balón al exterior de la red. Partido de sustancia y recorrido.
Thorstvedt 6: preferido a Adzic, aporta trabajo en el centro del campo hasta la sustitución. (Desde el 70' Adzic 7,5: en el último suspiro, encuentra el gol del ex que hiela la segunda remontada de la Juventus: es el gol del 3-2, con efecto al segundo palo. Hace un año marcaba con la camiseta de la Juventus el gol del 4-3 al Inter en el último minuto. Ahora está cedido en el Sassuolo y se repite contra la Juventus: para él, un cuento de hadas).
Matic 8: en el centro del campo hace valer su experiencia y su sentido del juego contra Douglas Luiz y Koopmeiners. Su asistencia para el gol de Esposito es un toque de maestro, que luego repite con otras jugadas en la fase de elaboración del juego.
Lipani 5,5: junto a Thorstvedt es uno de los pulmones que permiten a Matic desarrollar su sentido del juego. Una amarilla al inicio de la segunda parte limita sus intervenciones en la recuperación, con Aquilani sustituyéndolo poco después. (Desde el 55' Bakola 6,5: es un jugador seguido por la Juventus con vistas al mercado: la asistencia para el gol de Bowie es valiosa).
Berardi 6: por la derecha es una espina constante en la mente de la defensa de la Juventus, pero también se desplaza al centro, actuando como un verdadero 'director' del juego ofensivo del Sassuolo. En el tramo final del primer tiempo exige a Vicario una parada a ras de suelo con un zurdazo desde lejos. Repite al inicio de la segunda parte, encontrándose con la parada de Vicario. Busca a menudo la asociación con Matic. (Desde el 70' Dominguez 6: entra y cumple)
Esposito 7: juega como delantero centro, con la tarea tanto de buscar la portería como de abrir espacios para Berardi y Laurienté. Un disparo suyo desde la frontal se marcha fuera por poco a la izquierda de Vicario. A medida que pasan los minutos, y sobre todo en la segunda parte, empieza a moverse por todo el frente de ataque, hasta encontrar el gol, con la derecha, tras una valiosa asistencia de Matic. (Desde el 70' Bowie 7: aparece en una ocasión, pero es la más importante: con asistencia de Bakola marca el 2-1.
Laurienté 6,5: partiendo desde la izquierda del frente de ataque, trabaja mucho para sus compañeros, con un par de buenas aperturas hacia la banda opuesta. En la segunda parte pone en apuros a Kalulu.
Entr. Aquilani 7: partido bien preparado y terminado aún mejor, con sustituciones acertadas y decisivas. El alumno vence al maestro Spalletti.
JUVENTUS
Vicario 5,5: su primera intervención es una salida con la rodilla poco antes de la media hora, luego también sale de cabeza, en tres cuartos, anticipándose a Berardi. También ante Berardi atrapa por bajo un zurdazo del capitán neroverde al filo del descanso, y repite al inicio de la segunda parte, enviando a córner otro zurdazo del número 10. En los tres goles del Sassuolo la culpa es más de la defensa que suya, pero con tres tantos encajados no se le puede dar el aprobado.
Kalulu 5: atento con Laurienté y poco inclinado a proyectarse en ataque, está impreciso en algunos pases y en el control sobre Laurienté. En el gol de Adzic no está, igual que los centrales: estaban todos arriba.
Bremer 4,5: hace valer el físico y su capacidad de anticipación tanto ante Esposito como ante Laurienté. Junto a Kelly, se deja sorprender por Esposito y Matic en la acción del 1-0. También en el gol del 2-1 su posición no es perfecta, y luego en el 3-2 no está, estaba arriba.
Lucumí 5,5: cierra bien sobre Berardi tras un pase errado de Conceicao. Luego se precipita en la entrada sobre Esposito que le cuesta la amarilla y el consiguiente cambio al descanso. (Desde el 46' Kelly 5: en el gol de Esposito, junto a Bremer, se deja superar por el delantero del Sassuolo).
Celik 5,5: por su zona está el cliente más difícil del Sassuolo: Berardi. Celik le anticipa bien al inicio del partido, luego el capitán del Sassuolo empieza a moverse más por todo el frente y para el turco no es fácil seguirle. Crece en la segunda parte, con buenas recuperaciones ante Berardi y Esposito. La jugada del gol del Sassuolo, sin embargo, nace a partir de su banda.
Douglas Luiz 5,5: ya se ha adueñado con seguridad del centro del campo de la Juventus, pero sus pases son casi siempre apoyos al compañero más cercano, sin asumir riesgos. Valioso con algunas recuperaciones, también lo intenta con un derechazo que Muric detiene. Ve una amarilla por una falta sobre Doig.
Koopmeiners 5,5: se alterna en la sala de máquinas con Douglas Luiz, jugando en el centroizquierda del centro del campo de la Juve. Tímido y a veces impreciso en las verticalizaciones. Poco después de la media hora tiene la ocasión de soltar su zurda desde la frontal, pero el disparo es débil y previsible. En la reanudación baja claramente (Desde el 70' Sarr 5,5: entró en un tramo final de partido para olvidar para la Juventus).
Conceicao 6: en el arranque ofrece un pase atrás de mucho riesgo que abre una contra del Sassuolo y concede una ocasión a Berardi. Crece durante la primera parte y encuentra espacio por velocidad y regate en la derecha, aunque luego el último pase no siempre es preciso. Al final del primer tiempo se desplaza a la izquierda y desde ahí prueba con un derechazo que Muric detiene. (Desde el 60' Zhegrova 7,5: entra e intenta algún destello, con mucho énfasis y poca concreción. Sí es concreto, y mucho, cuando en el 82' controla el balón y luego marca con una precisa zurda. Pero no acaba ahí: en pleno descuento, otra vez con la izquierda, aunque esta vez con potencia, encuentra el gol del 2-2).
Nico Gonzalez 6: nada más empezar estrella un buen derechazo desde la frontal en el larguero. Siempre da la sensación de ser el más peligroso de la Juve, potencialmente y en los hechos, y sus arrancadas son constantes, tanto hacia delante como en cobertura. (Desde el 60' Woltemade 5: tiene la gran ocasión en el 84', cuando remata de cabeza pero la manda fuera).
Alajbegović 6: toca muchos balones y, al cuarto de hora, se libera con un juego de prestigio de doble bicicleta por la izquierda, poniendo el balón en el área, sin encontrar, eso sí, compañeros listos para rematar. En cuanto recibe, arranca en progresión y a los defensores neroverdi les cuesta contenerlo. Empieza la segunda parte con un derechazo que Muric envía a córner, algo que repite en el 60', con el mismo resultado. Luego lo intenta una tercera vez, de manera egoísta, provocando la ira de Spalletti porque no asiste a Kolo Muani y Woltemade. Después, a pocos minutos del final, tras el 1-1, se topa con la gran parada de Muric. (Desde el 88' Oboawvoduo: s/c).
Kolo Muani 4: empieza sufriendo muchísimo, como en los partidos anteriores, tanto para hacerse ver como en el control del balón: en la primera parte es casi un fantasma, y en la segunda las cosas no cambian: está totalmente ausente.
Entr. Spalletti 5: pierde el duelo con su alumno Aquilani. La entrada de Zhegrova es acertada, la insistencia con Kolo Muani no tanto. En el final, con el 2-2, quizá debería haber dicho al equipo que se conformara con la segunda remontada conseguida, en vez de lanzarse de forma temeraria en busca de la victoria, encajando una derrota).
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