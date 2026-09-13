Muric 7: el larguero astillado le salva ante Nico Gonzalez en el arranque, luego detiene con facilidad un zurdazo de Koopmeiners y un derechazo de Conceicao. Al inicio de la segunda parte está acertado para desviar a córner un derechazo de Alajbegovic, repitiéndose de nuevo ante el bosnio en el 60', y respondiendo unos minutos más tarde ante Douglas Luiz. Grande, al final, la parada ante Alajbegovic.





Cinquegrano 6,5: se deja ver tanto en cobertura sobre Alajbegovic como en la proyección por la banda, doblando a Berardi.





Leysen 6,5: junto a Idzes se reparte la tarea de marcar a Kolo Muani, sin conceder nada al francés. Preciso durante todo el partido con los delanteros, ve una amarilla al final por falta sobre Woltemade.





Idzes 6,5: preciso en la marca, respecto a Leysen se deja ver más también en ataque, para buscar el remate de cabeza en las jugadas a balón parado. (Desde el 81' Caleta-Car: s/c)





Doig 6,5: se pone en evidencia con una incursión por la izquierda, en el 35', con balón al exterior de la red. Partido de sustancia y recorrido.





Thorstvedt 6: preferido a Adzic, aporta trabajo en el centro del campo hasta la sustitución. (Desde el 70' Adzic 7,5: en el último suspiro, encuentra el gol del ex que hiela la segunda remontada de la Juventus: es el gol del 3-2, con efecto al segundo palo. Hace un año marcaba con la camiseta de la Juventus el gol del 4-3 al Inter en el último minuto. Ahora está cedido en el Sassuolo y se repite contra la Juventus: para él, un cuento de hadas).





Matic 8: en el centro del campo hace valer su experiencia y su sentido del juego contra Douglas Luiz y Koopmeiners. Su asistencia para el gol de Esposito es un toque de maestro, que luego repite con otras jugadas en la fase de elaboración del juego.





Lipani 5,5: junto a Thorstvedt es uno de los pulmones que permiten a Matic desarrollar su sentido del juego. Una amarilla al inicio de la segunda parte limita sus intervenciones en la recuperación, con Aquilani sustituyéndolo poco después. (Desde el 55' Bakola 6,5: es un jugador seguido por la Juventus con vistas al mercado: la asistencia para el gol de Bowie es valiosa).





Berardi 6: por la derecha es una espina constante en la mente de la defensa de la Juventus, pero también se desplaza al centro, actuando como un verdadero 'director' del juego ofensivo del Sassuolo. En el tramo final del primer tiempo exige a Vicario una parada a ras de suelo con un zurdazo desde lejos. Repite al inicio de la segunda parte, encontrándose con la parada de Vicario. Busca a menudo la asociación con Matic. (Desde el 70' Dominguez 6: entra y cumple)





Esposito 7: juega como delantero centro, con la tarea tanto de buscar la portería como de abrir espacios para Berardi y Laurienté. Un disparo suyo desde la frontal se marcha fuera por poco a la izquierda de Vicario. A medida que pasan los minutos, y sobre todo en la segunda parte, empieza a moverse por todo el frente de ataque, hasta encontrar el gol, con la derecha, tras una valiosa asistencia de Matic. (Desde el 70' Bowie 7: aparece en una ocasión, pero es la más importante: con asistencia de Bakola marca el 2-1.





Laurienté 6,5: partiendo desde la izquierda del frente de ataque, trabaja mucho para sus compañeros, con un par de buenas aperturas hacia la banda opuesta. En la segunda parte pone en apuros a Kalulu.





Entr. Aquilani 7: partido bien preparado y terminado aún mejor, con sustituciones acertadas y decisivas. El alumno vence al maestro Spalletti.







