El Sassuolo ha anunciado la venta de Tarik Muharemovic al Leeds por 40 millones de euros. El defensa, nacido en 2003, ya interesado en el pasado por Inter y Juventus —que retiene un porcentaje de la reventa—, ficha así por el equipo inglés.
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Sassuolo ha confirmado la venta de Muharemovic al Leeds. ¿Cuánto cobra la Juventus?
EL COMUNICADO OFICIAL
«El U.S. Sassuolo Calcio comunica que ha traspasado de forma definitiva al futbolista Tarik Muharemovic al Leeds United FC.
Le deseamos mucha suerte, tanto personal como profesionalmente.
¿CUÁLES SON LOS INGRESOS DE LA JUVENTUS?
La Juventus busca repatriar a Muharemovic tras cederlo a los neroverdi con obligación de compra por 3 millones. Conservó el 50 % de los derechos de reventa, así que recibirá 20 de los 40 millones pagados por el Leeds.
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