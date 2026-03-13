A menos de 72 horas del partido de ida de los octavos de final de la Europa League, que terminó en empate contra la Roma, el Bolonia vuelve a la acción en la liga visitando al Sassuolo: se trata de un derbi emiliano que también decide el octavo puesto, con los rossoblù un punto por delante de los neroverdi en la clasificación. Aunque la atención de Italiano se centrará sobre todo en el partido de vuelta de la copa, en cuanto a la alineación, mientras que los hombres de Grosso buscan la revancha tras la derrota in extremis en el campo de la Lazio el lunesEsta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión
Sassuolo-Bolonia: dónde verlo, canal de televisión, streaming, alineaciones
SASSUOLO-BOLONIA: CANAL DE TELEVISIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO
Sassuolo-BoloniaFecha: domingo, 15 de marzo de
00Canal de televisión: DAZN
ALINEACIONES PROBABLES: SASSUOLO-BOLONIA
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Izdes, García; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Entrenador: Grosso
BOLONIA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Odgaard, Moro, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Entrenador: Italiano
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LAS ALINEACIONES
En ataque, Grosso recupera a Pinamonti tras su sanción para formar la línea ofensiva junto a Berardi y Laurientè; también es probable que Matic vuelva a la alineación titular tras la titularidad de Lipani en Roma. Por la izquierda, la duda está entre el fichaje de enero, García, y Doig; por la derecha, Coulibaly y Walukiewicz se disputarán un puesto. En el Bolonia se prevé una rotación importante para gestionar el esfuerzo de la Europa League: en defensa podría volver a verse a Heggem en el centro, quizá para dar descanso a Lucumi; por la derecha vuelve Zortea, mientras que por la izquierda hay dudas entre Miranda (acaba de reincorporarse, pero estará sancionado en Roma) y Lykogiannis. En el centro del campo, Ferguson está fuera por sanción: espacio para Moro; hay que valorar una posible alineación de Sohm y también de Odgaard como extremo, aunque contra el Verona esa decisión no dio precisamente buenos resultados.En ataque, Orsolini tiene el puesto asegurado, tras quedarse fuera por decisión técnica en la copa; Dallinga puede dar descanso a Castro (pero hay que prestar atención también a Odgaard en esa posible posición) y, por la izquierda, Cambiaghi y Domínguez se disputan una plaza.
DÓNDE VER EL SASSUOLO-BOLONIA POR TELEVISIÓN
Hay varias opciones para ver el Sassuolo-Bologna en directo por televisión. El partido se retransmitirá en directo por streaming a través de DAZN, y se podrá ver también en televisores inteligentes de última generación compatibles con la aplicación, así como, gracias a la aplicación, en televisores conectados a una consola PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
SASSUOLO-BOLONIA EN DIRECTO POR STREAMING
Para ver el Sassuolo-Bolonia en directo por streaming, tendrás que descargar la aplicación de DAZN en tu ordenador, smartphone o tableta; o, si lo prefieres, acceder a la página web de DAZN desde un ordenador o portátil y seleccionar la ventana del evento.
Alberto Santi