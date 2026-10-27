Alberto Aquilani, entrenador del Sassuolo, habla en rueda de prensa tras perder en casa ante la Lazio por 6-2.





«Eso es muy cierto, pero a veces el balón también lo tienen los demás y eso no está bien. Hay poco que decir, hay que pedir disculpas. Nos falta esa actitud de querer defender con agresividad», informa TMW.





«Puede ser una cuestión mental, táctica, individual o colectiva. Hemos perdido a dos jugadores importantes, pero si vengo aquí a buscar esas excusas, sería un hombre muy pequeño y nunca me oiréis decir cosas así».