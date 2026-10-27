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Como 1907 v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Sassuolo, Aquilani: «Hay que pedir disculpas. Falta la actitud de querer defenderse con fiereza»

Sassuolo vs Lazio
Sassuolo
Lazio
Serie A

El entrenador habla tras la dura derrota ante la Lazio

Alberto Aquilani, entrenador del Sassuolo, habla en rueda de prensa tras perder en casa ante la Lazio por 6-2.


«Eso es muy cierto, pero a veces el balón también lo tienen los demás y eso no está bien. Hay poco que decir, hay que pedir disculpas. Nos falta esa actitud de querer defender con agresividad», informa TMW.


«Puede ser una cuestión mental, táctica, individual o colectiva. Hemos perdido a dos jugadores importantes, pero si vengo aquí a buscar esas excusas, sería un hombre muy pequeño y nunca me oiréis decir cosas así».

  • "Hay poca contención, no se detecta el peligro. Existe esa idea de que, como somos peligrosos cuando tenemos el balón, basta con eso, y es una limitación".


    "Matic tiene 39 años y hay que pensar que a veces no está. Hoy tenía un problema, pero también hay que pensar en que de vez en cuando juegue otro. Lipani y Bakola tienen potencial, pero deben crecer".

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