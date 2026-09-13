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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Sassuolo, Adzic: «Aquilani me da mucha confianza. Sobre la Juventus no puedo responder»

Sassuolo
V. Adzic

El montenegrino del Sassuolo habla tras el gol contra la Juventus

Vasilije Adzic, autor del gol del 3-2 del Sassuolo contra la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN tras el partido.


"Las emociones son extrañas, fallé dos veces cerca de la portería, pero a la tercera no podía fallar porque esta es una de mis cualidades más importantes. Son emociones inolvidables, el año pasado marqué mi primer gol a la Juventus y esta vez he marcado contra mi Juve. Estoy contento con el equipo y con la extraordinaria actuación del equipo".


Sobre Aquilani: "Llegué hace un mes, me he encontrado muy bien porque el técnico me da mucha confianza y eso para un joven es lo más importante", informa TuttoJuve.com.


  • Y después: "Cuando llegas a un equipo con muchos jóvenes te integras mejor, creo que nosotros tenemos muchos muy buenos y hay que crecer día a día".


    Sobre la Juventus: "No puedo responder a esta pregunta y me disculpo por ello. He llegado a un equipo que tiene muchos jóvenes y quiere crecer, a mi edad es importante jugar con continuidad. Podemos hacer grandes cosas, porque hay una gran calidad".

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