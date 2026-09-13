Sassuolo, Adzic: «Aquilani me da mucha confianza. Sobre la Juventus no puedo responder»

Vasilije Adzic, autor del gol del 3-2 del Sassuolo contra la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN tras el partido.





"Las emociones son extrañas, fallé dos veces cerca de la portería, pero a la tercera no podía fallar porque esta es una de mis cualidades más importantes. Son emociones inolvidables, el año pasado marqué mi primer gol a la Juventus y esta vez he marcado contra mi Juve. Estoy contento con el equipo y con la extraordinaria actuación del equipo".





Sobre Aquilani: "Llegué hace un mes, me he encontrado muy bien porque el técnico me da mucha confianza y eso para un joven es lo más importante", informa TuttoJuve.com.



