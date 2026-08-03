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Sassuolo, acuerdo con la Juventus por Adzic: adelantamiento definitivo al Cagliari por el talento montenegrino

Sassuolo

Vasilije Adzic estaría ya muy cerca de despedirse de la Juventus: el jugador montenegrino, de hecho, está a un paso de su traspaso al Sassuolo.

El adelantamiento llegó justo en la última curva: el Sassuolo regala el talento montenegrino Vasilije Adzic al técnico Alberto Aquilani. El club neroverde llevó a cabo un auténtico blitz por el jugador de 2006 y en 24 horas puso el intermitente por delante del Cagliari, que llevaba días trabajando en la operación con la Juventus.

  • DETALLES Y FORMATO

    Precisamente en estos últimos minutos, el Sassuolo ha cerrado los últimos detalles con la Juventus para una operación que se hará oficial en las próximas horas. Adzic llega a Emilia en calidad de cedido con opción de compra y opción de recompra a favor de la Juventus. Una buena oportunidad para crecer después de la última temporada, con 10 partidos y 1 gol marcado al Inter.

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