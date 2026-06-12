Sassuolo acepta la dimisión de Carnevali: «Gracias a la familia Squinzi»

El U.S. Sassuolo Calcio comunica que ha aceptado la dimisión de Giovanni Carnevali como consejero delegado y director general del club.





Tras trece años al frente, Carnevali deja un legado de crecimiento constante y sostenibilidad, consolidando al Sassuolo entre los clubes más apreciados de Italia gracias a su apuesta por la cantera y una gestión sólida.





El club y la propiedad le agradecen su profesionalidad y dedicación, y le desean mucha suerte.



