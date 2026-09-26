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Giovanni SartoriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Sartori: «No huyo del Bolonia». La verdad del director técnico sobre Rowe, Tedesco y Raimondo

Bologna

El director técnico del Bolonia hace balance del mercado y de su futuro

Giovanni Sartori, director técnico del Bologna, habla con la Gazzetta dello Sport.


Sobre Bernardeschi: «Tiene una opción de renovación, así que...».


Sobre Rowe: «Hasta diez días antes del final del mercado de verano no tenía mercado. Nada. Para nosotros, dentro de ese margen de tiempo, habría sido un error venderlo, pero luego algo cambió: se creó una situación desagradable con nosotros, también con sus compañeros, en la que Johnny pedía repetidamente ser traspasado. Abrimos la puerta en el momento en que llegó una cifra importante».


Sobre Raimondo: «Es un valor del Bologna, además está cedido a préstamo sin opción de compra y era justo que siguiera el mismo recorrido que otro delantero que se quedó dos años en la misma plaza, en La Spezia: ese delantero se llama Pio Esposito...».



  • Sobre Tedesco: "La reunión que tuvimos, después del partido de Nápoles, fue la gota que colmó el vaso: hubo una larga conversación en la que surgieron fuertes dudas. Su destitución fue una derrota para todos, fue difícil y más aún tratándose de una gran persona como él. A veces pasa: si las dos partes, entrenador y equipo, no encajan, sale así. Evidentemente no estaban hechos el uno para el otro, también por principios de juego...".


    Sobre su futuro: "A menudo los rumores están muy equivocados. Tengo contrato hasta 2027, pero como ya dije en junio, bueno, yo aquí quiero quedarme de por vida. Y lo reitero. Desde luego no me voy a escapar; y en cuanto a la renovación, normalmente ciertas cosas se tienen en cuenta en marzo. Otra cosa: a veces se describe al Bolonia como un conjunto de 4 parroquias, Saputo, Fenucci, Di Vaio y yo. La parroquia es una y se llama Bolonia. La colegialidad nunca ha faltado, tanto es así que a Palladino también lo conocimos hace 2 años".


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