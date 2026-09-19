Juventus-Atalanta en los últimos años ha sido de todo menos un partido simple y banal. Este año, quien añadirá aún más carga al encuentro será el gran ex Maurizio Sarri, un Scudetto con la Juventus y hoy entrenador del Inter.

En rueda de prensa, Sarri presentó el partido, reiterando que para él la etapa en la Juventus ya forma parte del pasado y centrando la atención en el encuentro con algunas aclaraciones técnicas y tácticas sobre las decisiones que afectan a Raspadori, Kessi y no solo. Estas fueron sus palabras.



