Sarina Wiegman advierte a las Lionesses, que están en racha, que deben alcanzar el «máximo nivel» contra Islandia y les pide que mantengan la paciencia ante unas visitantes «difíciles de batir»

En declaraciones a los medios de comunicación el viernes, Wiegman destacó la importancia de la fortaleza mental. «Es muy importante. Eso es lo que demostramos el martes», afirmó Wiegman. «Por supuesto que queríamos marcar goles en la primera parte y tuvimos algunas oportunidades, pero el equipo demostró que podíamos hacerlo mejor».

La seleccionadora holandesa atribuyó a la madurez de su equipo la capacidad de romper las defensas sin entrar en pánico. «Nos mantuvimos fieles al plan y todas seguimos cumpliendo con nuestras tareas. No empezamos a hacer cosas por nuestra cuenta, porque eso no ayuda en esos momentos», explicó Wiegman. «Simplemente mantuvimos la calma, seguimos cumpliendo con nuestra tarea y conseguimos algunas oportunidades en ataque. También se trata de gestionar el partido, y eso se consigue con mucha experiencia».

De cara al partido de este fin de semana, añadió: «Son un equipo muy fuerte», dijo Wiegman sobre Islandia. «Son muy disciplinadas, muy físicas y muy directas, con mucho ritmo.

Hemos visto algunos de sus partidos anteriores, concretamente contra España. Creemos que tendremos mucho el balón, pero también será muy difícil romper su defensa... Sabemos que mañana será un partido muy difícil. Son difíciles de batir y tendremos que estar a nuestro máximo nivel».