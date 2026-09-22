Sebastian Frej
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Sardar Azmoun recibe un salvavidas internacional, ya que Irán recupera a su delantero estrella para los próximos amistosos
El delantero regresa a la convocatoria
La vuelta de Azmoun pone fin a un breve exilio internacional tras su controvertida ausencia de la convocatoria de Irán para la Copa del Mundo en mayo. Las tensiones surgieron a raíz de una publicación en redes sociales del delantero que, según se informa, enfadó a las autoridades iraníes en medio del recrudecimiento del conflicto geopolítico regional. El seleccionador Ghalenoei ha dejado ahora esa disputa a un lado para aprovechar la probada pegada de un goleador experimentado que ha marcado 57 goles en 91 partidos internacionales.
- Anadolu Agency
El delantero expresa su profundo agradecimiento
Una reunión cara a cara con el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, el domingo allanó el camino para la rehabilitación internacional del delantero de 31 años. Azmoun compartió abiertamente sus emociones a flor de piel en las redes sociales después de que se confirmara oficialmente su regreso a la selección nacional.
Reflexionando sobre su segunda oportunidad con la camiseta de la selección, el exdelantero del Bayer Leverkusen escribió: "Sinceramente, no sé cómo expresar con palabras lo que siento. Desde 2014 hasta hoy, he vivido muchísimo con esta camiseta. Vine, me fui, me dejaron fuera, volví... pero nunca, ni siquiera cuando no estaba, me sentí separado de la selección nacional".
Reiterando su compromiso duradero con Irán sin ningún resentimiento persistente, el delantero añadió: "He echado de menos a la selección nacional más de lo que he demostrado nunca. Hoy, cuando supe que me habían vuelto a convocar, mi felicidad fue igual que la primera vez. No estoy enfadado con nadie ni tengo nada que demostrar. Simplemente me alegra volver a tener la oportunidad de luchar con todo mi corazón por el país que amo".
La decepción del torneo obliga a replantearse las cosas
La ausencia de un depredador contrastado del área resultó muy cara, ya que Irán sufrió una decepción en el Mundial a principios de este verano. El Team Melli padeció una dolorosa eliminación en la fase de grupos tras firmar empates ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. No lograr avanzar a las eliminatorias por primera vez en siete participaciones en el torneo llevó al cuerpo técnico a reevaluar su planteamiento ofensivo y reforzar la eficacia de su línea de ataque.
- Sebastian Frej
Las pruebas exigentes preceden al torneo
Irán se enfrentará a Uzbekistán el jueves antes de medirse a Rusia cinco días después. Ambos encuentros sirven como una preparación vital para que Ghalenoei decida sus combinaciones en ataque antes del inicio de la Copa Asiática en Arabia Saudí el 7 de enero. Azmoun estará deseando transformar su regreso a la selección en actuaciones decisivas de inmediato.
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