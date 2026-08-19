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São Paulo vs. Boca Juniors: el equipo brasileño alcanza los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a Bolívar
Asegurar la clasificación para cuartos de final
El Sao Paulo hizo valer su condición de local para asegurarse una victoria por 3-1 sobre Bolívar en el Morumbis y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras empatar 1-1 en la ida, disputada la semana pasada en la altitud de La Paz, el Tricolor avanzó con un triunfo global de 4-2.
La victoria también puso fin a una frustrante racha sin ganar del São Paulo, cuyos aficionados no celebraban un triunfo desde el 26 de mayo. Ahora se medirá a Boca Juniors en unos explosivos cuartos de final, después de que el equipo argentino eliminara a Recoleta.
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Exhibición dominante en ataque
Los locales empezaron con fuerza, explotando la banda izquierda mediante la combinación de Iago y Danielzinho para romper el empate en el minuto 18. Danielzinho centró para Luciano, que definió brillantemente de volea superando al portero Carlos Lampe.
Bolívar silenció brevemente a la afición local en la segunda parte cuando Asprilla soltó un potente disparo lejano que superó a Rafael para igualar el marcador. Sin embargo, São Paulo recuperó su ventaja poco después, cuando Jonathan Calleri transformó un penalti señalado tras una revisión del VAR.
Sentenciando la victoria
Sabino selló la clasificación en el minuto 76 al rematar de cabeza en el primer palo un córner de Artur. El gol decisivo apagó cualquier esperanza de una remontada final de Bolívar y desató la celebración entre la afición local.
Con la ventaja de dos goles asegurada, el São Paulo gestionó con facilidad la posesión durante el resto del partido. La defensa se mantuvo firme para preservar la ventaja en el global hasta el pitido final.
- AFP
De cara a los próximos partidos
La atención vuelve ahora a los compromisos nacionales antes de que asome en el horizonte el atractivo duelo ante Boca Juniors. Sao Paulo viajará para enfrentarse a Chapecoense a domicilio en el Campeonato Brasileño el 23 de agosto.
Los siguientes partidos de liga ante Red Bull Bragantino y Atletico-MG pondrán a prueba la profundidad de la plantilla. El equipo aspira a mantener la dinámica ganadora mientras compagina sus obligaciones nacionales con sus aspiraciones continentales.
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