¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1082347815.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa
Traducido por

Santos acuerda un importante contrato de equipación con Adidas para sustituir a Umbro a partir de la temporada 2028

Neymar
P. Coutinho
Santos FC
Serie A

El gigante brasileño Santos ha confirmado oficialmente un cambio importante en su futuro comercial tras alcanzar un acuerdo con Adidas. El club de leyenda volverá a las tres bandas en un movimiento que señala una nueva era para el conjunto de Vila Belmiro en la escena global.

  • Cambio de contrato confirmado para 2028

    El Santos ha llegado a un acuerdo con Adidas para que se convierta en el proveedor oficial de equipaciones del club a partir de la temporada 2028. El acuerdo pone fin a una larga vinculación con Umbro, que ha fabricado las equipaciones del equipo desde 2018 y sigue teniendo contrato hasta finales de 2027. El próximo cambio está diseñado para maximizar los ingresos comerciales y, al mismo tiempo, ampliar de forma significativa el alcance global de venta al por menor del club brasileño.

    • Anuncios
  • imago-sport-1074526806.jpgSports Press Photo

    Un proveedor alemán confirma la reunión oficial

    El acuerdo a largo plazo fue confirmado oficialmente por el fabricante alemán de ropa deportiva el jueves por la noche. En un comunicado, Adidas anunció: "Santos Futebol Clube y adidas han alcanzado un acuerdo para el suministro de material deportivo a partir de la temporada 2028. Esta será la tercera vez que la marca de las tres franjas produzca las equipaciones del equipo de Vila Belmiro".

  • La cartera crece dentro de la máxima categoría brasileña

    La incorporación del Santos amplía la presencia de la marca alemana en el Brasileirao, sumándose a una cartera activa que ya incluye a Flamengo, Cruzeiro e Internacional. La asociación abarcará las equipaciones oficiales de partido, junto con una amplia gama de ropa de estilo de vida y de entrenamiento. El Santos mantiene un importante atractivo comercial en todo el mundo, reforzado por el legado de Pelé y la presencia actual de figuras de primer nivel, entre ellas Neymar y Philippe Coutinho.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1082446806.jpgSports Press Photo

    Los exigentes partidos de liga exigen concentración

    Más allá de los asuntos comerciales fuera del terreno de juego, el Santos ocupa actualmente la octava posición en la clasificación de la Serie A con 38 puntos en 27 partidos. El equipo de Cuca afronta una exigente visita al Sao Paulo el 2 de octubre antes de recibir al Flamengo seis días después. Esa crucial serie de partidos de liga concluye con un encuentro a domicilio ante el Atletico Mineiro el día 11.

Serie A
Sao Paulo crest
Sao Paulo
SAP
Santos FC crest
Santos FC
SAN