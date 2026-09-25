Santos acuerda un importante contrato de equipación con Adidas para sustituir a Umbro a partir de la temporada 2028

El Santos ha llegado a un acuerdo con Adidas para que se convierta en el proveedor oficial de equipaciones del club a partir de la temporada 2028. El acuerdo pone fin a una larga vinculación con Umbro, que ha fabricado las equipaciones del equipo desde 2018 y sigue teniendo contrato hasta finales de 2027. El próximo cambio está diseñado para maximizar los ingresos comerciales y, al mismo tiempo, ampliar de forma significativa el alcance global de venta al por menor del club brasileño.