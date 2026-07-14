La ley de Murphy no da tregua a Santiago Giménez y, por consiguiente, también complica la vida al Milan. El tobillo, ya maltrecho tras la operación a la que se sometió en diciembre, ha sufrido una nueva lesión en el partido de octavos de final del Mundial entre su selección, México, e Inglaterra (ganado por Kane y sus compañeros por 3-2, nota del editor).
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Santi Giménez y sus lesiones podrían obligarlo a quedarse en el Milan y bloquear el mercado de delanteros
45 DÍAS FUERA
La lesión fue menos grave de lo esperado, pero el esguince mantendrá a Giménez de baja al menos 45 días. No es buena carta de presentación para un delantero que ya pensaba en salir, en parte por la presión del Milan. Quienes apuesten por el mexicano deben saber que la temporada pasada no marcó ningún gol en liga y estuvo cuatro meses de baja por una operación en el mismo tobillo, ahora de nuevo lesionado.
SOLO ENCUESTAS
El Milan podría prescindir de Santi, pero su fichaje costó 23 millones de euros y venderlo por menos supondría una pérdida que el club quiere evitar. A la Lazio le interesa, aunque carece de liquidez para presentar oferta.
Oporto y Orlando City han realizado solo sondeos.
PUEDE QUEDARSE
La llegada de Gonçalo Ramos, fichaje más caro de la historia del Milan, confirma su titularidad como delantero centro. Ahora se plantean dos opciones: ceder al joven Giménez para revalorizarlo o mantenerlo como alternativa principal. En cualquier caso, el Milan debe redefinir su ataque.
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