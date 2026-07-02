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Santi Cazorla, leyenda del Arsenal y de la selección española, anuncia su retirada
Cazorla pone punto y final a su carrera
Cazorla se ha retirado oficialmente del fútbol profesional. El excentrocampista del Arsenal confirmó la noticia en un emotivo mensaje en redes sociales, donde la llamó la decisión más difícil de su carrera. A sus 41 años, colgó las botas en el Real Oviedo, el club de su infancia, y se despidió ayudándolo a ascender a La Liga.
Cazorla reflexiona sobre una emotiva despedida
Cazorla anunció su retirada con un mensaje personal en el que agradeció a sus apoyos. Su decisión provocó numerosos homenajes que destacaron sus logros y su fortaleza tras graves lesiones.
«Pensamos que la vida da vueltas hasta que nos damos cuenta de que algunas historias nunca terminan del todo. Simplemente te llevan de vuelta al principio. Como un 8», dijo Cazorla. «Mi historia no comenzó en un gran estadio ni bajo los focos. Comenzó en Fonciello, en un campo cualquiera, con un balón y un niño pequeño que solo quería jugar al fútbol. A partir de ahí, poco a poco, fui encontrando mi camino y viví tantos momentos maravillosos».
«También viví momentos que nunca imaginé, pero nunca dejé de intentarlo. Al final, volví, no para cerrar un capítulo, sino para volver a vivirlo. Para recordar por qué empecé».
Una carrera construida sobre calidad y resiliencia
Cazorla triunfó en Villarreal, Málaga y Arsenal, donde ganó dos Copas de Inglaterra y se ganó el cariño de la afición del Emirates. Con España jugó 81 partidos y fue campeón de Europa en 2008 y 2012. Sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles que necesitó diez operaciones e injertos de piel, pero regresó al fútbol profesional y jugó hasta los cuarenta pese a los pronósticos.
Añadió: «Y ahora, cuando todo se desvanece, cuando se cuelgan las botas y el ruido se convierte en silencio, todo cobra sentido. Porque el final no estaba en otro sitio. Estaba en casa, en el mismo lugar donde comenzó la magia. Algunas historias nunca terminan del todo. Se quedan contigo para siempre. Como un 8 (el número de la camiseta). Como el infinito».
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Un legado duradero
Cazorla se retira tras volver al Real Oviedo, el club donde empezó antes de marcharse por problemas económicos. Así cerró el círculo y cumplió un viejo sueño.