Santacroce: «En el vestuario queríamos escuchar al entrenador, pero llegaba De Laurentiis, lo callaba y decía que el fútbol es como el cine. Nos premió después de una derrota, pero con el Inter...»

Santacroce también cuenta las intervenciones del presidente durante el descanso de los partidos: «Es volcánico, cuando erupciona, erupciona. Muchas veces le vi entrar en el vestuario y hablar con nosotros. Quizás al final de la primera parte, cuando quieres que el entrenador te dé algunas indicaciones tácticas para mejorar algo, entraba el presidente, callaba al entrenador y decía algo así como: "No, porque el fútbol es como el cine". Y tú estabas allí sudando, mirándolos y pensando: "¿Pero qué diablos está diciendo?". Es como el cine... Lo recuerdo varias veces, he visto algunos enfrentamientos, pero es un hombre de palabra, un hombre que cuando te dice las cosas, las hace y sabe ser muy ingenioso, de una manera realmente fantástica. Pero si se empeña, estás acabado».