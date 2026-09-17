Según Southwark News, el entrenador del Millwall, Alex Neil, lanzó una apasionada promesa antes del histórico partido número 100 en competición del sábado contra el West Ham United en The Den. Tras una espera de 14 años para el regreso del Dockers Derby, el Millwall se prepara para recibir a su feroz rival después del descenso de los Hammers a la Championship.

A pesar de atravesar una grave crisis de lesiones, Neil insistió en que sus jugadores lo darán todo por los aficionados locales.

La cita, histórica, tiene una enorme carga emocional en todo el sureste de Londres.