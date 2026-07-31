En una entrevista con el Daily Mail en Sídney, Tonali recalcó su deseo de conseguir el mejor acuerdo posible para el Newcastle después de todo lo que el club había hecho por su carrera: "Lo primero era conseguir el mejor acuerdo para el Newcastle.

"Allí conocí a algunas de las mejores personas del fútbol. Aman el fútbol. Viven por el fútbol. Cuando decidí marcharme, les dije a mi agente y a Ross Wilson que quería el mejor acuerdo para el Newcastle porque se merecen todo. Esto es fútbol. A veces tienes que entender cómo todo puede cambiar en tu vida en cinco minutos".

Luego explicó cómo la tasación de 100 millones de libras del Newcastle descartó un posible regreso a la Serie A debido a las limitaciones financieras de los clubes italianos, lo que finalmente le llevó a elegir al Tottenham: "Nos quedamos tres años en Newcastle y, después de tres años, hablamos todos juntos, mi familia y yo. Era imposible por el dinero.

"Del salario puedes hablar todo el tiempo, pero si no encuentras el dinero para el traspaso, no tienes la oportunidad de marcharte. Inglaterra era nuestra solución y encontramos la mejor solución en Inglaterra para mí, para mi carrera, para mi fútbol, para mi felicidad, para mi familia. Hablé con dos equipos. Entendí después de 10 o 15 minutos que el Tottenham sería mi próximo equipo".